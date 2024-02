Sem apoio, cortejo do bloco Iracema Bode Beat não sairá no Carnaval; banda, porém, mantém agenda

Querido e já tradicional no Carnaval de Fortaleza, o Bloco Iracema Bode Beat mais uma vez não sairá em cortejo. Questões financeiras são o principal motivo. O último ano em que a festa ocupou as ruas foi em 2019. Ainda assim, mediante a força de muitos, a agremiação trouxe de volta um gostinho do cortejo por meio de ensaio no último 28 de janeiro.

“Não estamos fazendo parte da programação oficial neste ano e não conseguimos apoio para outra edição do cortejo. Sendo assim, o que efetivamente nós, que fazemos o Bode Beat, queremos é manter a tradição de estar sempre alegrando as ruas e as pessoas. Torcemos para que o poder público e privado sempre nos ajude", esclarece Nayra Costa, diretora do bloco.

Nesse panorama, a boa notícia é que a banda do bloco manterá a agenda carnavalesca e se apresentará em quatro lugares da cidade, tudo em fevereiro: Jamrock Tem Carná (dia 3, às 2h), Vila Azul do Mar - Beach Park (dia 10, às 19h50), Tempero do Mangue (dia 11, às 20h30) e Motolibre (dia 12, às 22h).

Os shows acontecem na esteira de outras apresentações do grupo, uma vez que, diferentemente do cortejo, a ação musical não parou. Segundo Nayra, a Banda Bode Beat “esteve sempre funcionando e berrando muito nos carnavais afora, mantendo o projeto ativo”.

Legenda: Embora o trajeto não seja realizado no Carnaval, cortejo deve acontecer em outro momento deste ano, conforme diretora do grupo Foto: Divulgação/Iracema Bode Beat

Embora a festa em cortejo com fanfarra e apresentações não seja realizada no Carnaval, ela diz que o grupo está se organizando para que aconteça em outro momento, ainda neste ano.

O desafio de resistir

O grande gargalo da trupe é mesmo este: fazer acontecer sem tanta verba. Ao mesmo tempo, proporcionar ao público uma experiência gratuita e original de diversão é combustível para não desistir. “O bônus do bloco é ser para todas as pessoas, despertando a curiosidade sobre a memória de nossa história e criando um ambiente amigável para toda a família”.

Está no DNA do Iracema Bode Beat. O bloco nasceu no fim de 2016, na própria casa de Nayra Costa. Ela, juntamente aos amigos e artistas Daniel Groove, Xaui Peixoto e Taui Castro, pensaram em proporcionar, por meio de diferentes linguagens artísticas, felicidade para todas as idades. A ênfase foi valorizar a identidade e o patrimônio imaterial da Capital.

Legenda: Intenção do bloco é proporcionar, por meio de diferentes linguagens artísticas, felicidade para todas as idades Foto: Divulgação/Iracema Bode Beat

“Nosso pensamento de público sempre foi o mais diverso e democrático possível”. Além da variedade de linguagens, outro diferencial do grupo é a já citada banda que integra o cortejo – formada por vários instrumentos de sopro e percussivos – e os diversos personagens, cada um com uma performance, bebendo tanto do Teatro como do Circo.

Bode Ioiô, Iracema, Mulher do Brilho e Poeta Mário Gomes encantam por onde passam, mergulhados em cores e na magia momina. Parecem ter saído de um livro, lugar brilhante e fantástico. Completa a experiência a banda de palco, na qual Nayra canta com Daniel Groove e outros integrantes, primando por outros tipos de instrumentos.

Legenda: Trazer um mix de influências para a rua com a magia dos personagens de nossa própria terra é a tônica do Iracema Bode Beat Foto: Divulgação/Iracema Bode Beat

“Somos essa misturada toda. E, para ficar melhor, contamos com várias pessoas. Somos por volta de 50 pensantes se unindo para fazer o Bode”. A escolha de sair em cortejo, por sua vez, acontece por influência de carnavais de ruas, a exemplo do de Recife e de Nova Orleans (EUA). E acontece com o objetivo de resgatar a memória do percurso feito por Bode Ioiô nos epicentros da boemia da cidade.

A importância é clara: trazer um mix de influências para a rua com a magia dos personagens de nossa própria terra. “Somos um time dedicado. A gente ensaia, pensa num contexto, em figurino e repertório. Acho que essa dedicação se reflete pela resposta do público”.

Sonhos

Para Nayra, o maior desejo do grupo para este ano – tendo em vista a ausência do cortejo no Carnaval – é conseguir que essa atividade tenha trajeto maior e deságue no show da Banda Bode Beat, fazendo bonito com o bloco completo.

Por fim, quando questionada sobre quais os momentos mais marcantes da história do bloco, a artista é direta: “Todos são especiais, principalmente pelo desafio que é colocar esse bloco na rua. Essa dificuldade deixa a gente louco, mas também nos fortalece, amadurece e nos une. É como arrumamos um jeito de fazer o Iracema Bode Beat acontecer”.

Programação da Banda Iracema Bode Beat