Penteados para o Carnaval: confira 5 opções para curtir a folia

Fantasias e maquiagens criativas são a base de qualquer produção carnavalesca, mas os penteados também fazem grande diferença nos looks. Sejam rabos de cavalo ou coques simples com acessórios ou um hair styling mais elaborado, são várias as opções para quem quer sair da mesmice sem perder o conforto.

Para te ajudar a encontrar o penteado perfeito para o Carnaval, o Verso conversou com a cabeleireira Ivana Neves, do Donna Salon, que escolheu cinco opções práticas para reproduzir em casa ou no salão e curtir a folia com muito estilo. Confira:

Confira penteados para o Carnaval:

1. Mechas com ligas coloridas

Legenda: Penteado funciona para diversos tipos de cabelo Foto: Ismael Soares

Esse penteado é democrático, pois exige apenas escova e liguinhas coloridas e se adapta a diversos tipos de cabelo.

Como fazer?

Legenda: Ligas coloridas tornam o penteado colorido Foto: Ismael Soares

Separe o cabelo em mechas finas e vá prendendo-as com ligas coloridas. As mechas mais próximas ao rosto podem ser enfeitadas com trancinhas, que emolduram a face. Para incrementar, pode-se acrescentar glitter no cabelo ou aumentar o número de mechas com trancinhas e elásticos.

2. Rabo de cavalo com trança embutida

Legenda: Trança embutida pode ser feita com franja Foto: Ismael Soares

Um clássico reinventado, esse penteado é uma ótima opção para quem não quer pular Carnaval de cabelo solto e pode ser utilizado para eventos simples ou mais sofisticados. No Carnaval, ganha tom descontraído, mas requer bastante spray para aguentar a festa.

Como fazer?

Legenda: Rabo de cavalo alto ganha nova versão para o Carnaval Foto: Ismael Soares

Separe a franja ou a parte frontal do cabelo e faça uma trança frouxa. Ao terminar, prenda com um elástico de cabelo e solte um pouco mais a trança. Com cuidado, puxe a trança para trás. Depois, pegue o resto do cabelo e faça um rabo de cavalo alto, colocando bastante spray para reduzir o frizz. Se quiser, enfeite com glitter e acessórios.

3. Tranças

Legenda: Acessórios dão tom carnavalesco a penteados tradicionais Foto: Ismael Soares

Outra opção para quem quer prender o cabelo nos dias mais quentes é fazer tranças. Elas funcionam para todos os tipos de cabelo e se adequam à personalidade de quem usa. Para o Carnaval, a pedida é estilizar com acessórios e usar bastante spray para segurar os fios.

Como fazer?

Legenda: Tranças soltinhas podem segurar mais tempo com spray Foto: Ismael Soares

Faça um rabo de cavalo alto e, a partir dele, duas tranças mais soltinhas. Ajeite os fios das tranças e a raiz do cabelo com spray ou pomada. Se desejar, deixe parte do cabelo solto na frente, para emoldurar o rosto, e adicione acessórios como rosas, pompons ou tiaras.

4. Coque frouxo

Legenda: Acessórios incrementam penteados mais simples Foto: Ismael Soares

Na hora do calor dos blocos, o clichê que não sai de moda pela beleza e praticidade é o coque: prender o cabelo o mais alto possível ajuda a manter a beleza sem deixar de lado o conforto. Por isso, o coque segue imbatível nos carnavais, seja em versões improvisadas ou mais arrumadas.

Como fazer?

Legenda: Coque frouxo ganha nova versão com tranças Foto: Ismael Soares

Para deixar o coque mais bonito, siga os passos do penteado três e, com as tranças mais frouxas, faça um coque e prenda com grampos, passando bastante spray ou pomada em todas as etapas.

5. Babyliss com volume

Legenda: Para quem quer um look mais sofisticado, babyliss e muito spray para volume são o combo certo Foto: Ismael Soares

Mesmo com o calor, há quem goste de deixar os cabelos soltos e bem arrumados, estilo "estrela de escola de samba", brinca Ivana. Nesse caso, a opção é modelar bem antes de sair de casa para manter o penteado.

Como fazer?

Legenda: Babyliss é dica para quem busca um look mais glamouroso Foto: Ismael Soares

Para quem quer um penteado mais elaborado, o babyliss com muito volume é uma excelente opção. O estilo faz sucesso no salão, mas é possível tentar fazer uma versão em casa, usando babyliss, bobes grandes, pente fino para "bagunçar" a raiz e muito, muito spray.