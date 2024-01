8 erros com a pele e os olhos para evitar durante o Carnaval

Com a chegada do período carnavalesco, shows, festas e blocos têm enchido as cidades de opções de lazer. Em um verão particularmente quente, é preciso, além de planejar beleza e looks, organizar uma rotina de cuidados com a pele e os olhos para se manter saudável e aproveitar todos os dias – antes, durante e depois do Carnaval.

A dermatologista Lia Albuquerque e as oftalmologistas Monike Vieira e Juliana Nunes elencaram os principais erros que os foliões cometem durante os festejos e como evitá-los. Confira:

1. Usar glitter de papelaria na make

Legenda: Glitter para maquiagem deve ser adequado ao uso oftalmológico Foto: Shutterstock

Seja na maquiagem ou no corpo, o glitter é a cara do Carnaval – mas procurar o acessório em papelarias em vez de lojas de maquiagem pode causar alergias, inflamações e até danos mais graves.

Por isso, na hora de comprar, procure sempre produtos autorizados para uso oftalmológico e, antes de utilizar, verifique sempre a validade do produto.

2. Não usar óculos escuros

Legenda: Óculos escuros são acessórios essenciais para garantir a saúde ocular Foto: Shutterstock

É muito importante proteger os olhos dos raios solares e também de algumas substâncias que podem causar danos à visão, como espuma e maisena, destaca Monike Vieira.

Na hora de escolher um modelo, é essencial verificar se ele possui certificação de proteção contra os raios UVA e UVB e se a armação é confortável e fica segura na face.

3. Não usar protetor solar

Legenda: Além de aplicar protetor solar com o FPS certo, é preciso reaplicar o produto a cada 2h Foto: Shutterstock

Segundo a dermatologista Lia Albuquerque, o principal erro que os foliões cometem no Carnaval é não aplicar o protetor solar ou, quando aplicam, não reaplicar durante o dia.

Para garantir a proteção da pele, é importante escolher um protetor com fator de proteção (FSP) maior ou igual a 40, aplicá-lo no rosto e corpo antes de sair e levá-lo na bolsa para reaplicar a cada duas ou três horas.

4. Usar qualquer maquiagem

Legenda: Maquiagem de má qualidade ou vencida pode causar alergias e outros problemas de pele Foto: Shutterstock

Tanto na área dos olhos quanto na pele, maquiagens vencidas ou que têm produtos nocivos – como chumbo e mercúrio – na composição podem causar alergias e outros problemas de saúde. Quando possível, dê preferência a produtos hipoalergênicos ou veganos, que costumam ser mais naturais.

Também é importante ficar atento à data de validade dos produtos, não só no Carnaval, mas durante todo o ano. A oftalmologista Juliana Nunes ressalta que, depois de aberto, os produtos têm o prazo de vencimento reduzido – máscaras de cílios, por exemplo, devem ser usadas apenas por três meses.

5. Usar pomadas modeladoras sem procedência

Legenda: Pomadas modeladoras podem ser usadas, mas com cuidado, especialmente no calor Foto: Shutterstock

Pomadas, ceras e sprays modeladores, comumente usados para cachos, tranças e outros penteados, podem causar sérios danos à visão – e com o calor e o suor, elas escorrem facilmente para os olhos.

Por isso, para usar esses produtos, é preciso verificar validade e procedência da marca. Muitas já foram recolhidas ou proibidas por causar problemas como conjuntivite química, úlcera de córnea e queimaduras.

6. Dormir de maquiagem e lentes de contato

Legenda: Maquiagem deve ser retirada com produtos apropriados Foto: Shutterstock

Após o uso, é essencial retirar completamente os resquícios de protetor solar e a maquiagem da pele e dos cílios, especialmente antes de dormir. Produtos adequados devem ser utilizados para esse momento, como demaquilantes e loções micelares.

Quem usa lentes de contato deve primeiro remover as lentes e só depois retirar a maquiagem – dormir com lentes de contato, aliás, também é um grande erro. Uma dica para facilitar a remoção é, nos dias de festa, optar por lentes descartáveis.

7. Não higienizar nem hidratar a pele

Legenda: Limpar bem e hidratar a pele são passos essenciais na rotina de cuidados Foto: Shutterstock

Além de remover a maquiagem, é importante mantê-la limpa e hidratada, especialmente durante os dias mais quentes. Para evitar irritações, manchas e surgimento de acne, o recomendado é procurar sabonete e hidratante facial adequados para o seu tipo de pele e usá-los diariamente.

8. Exagerar no álcool e não se alimentar direito

Legenda: Para curtir com saúde, é preciso investir em hidratação e alimentos leves e frescos Foto: Shutterstock

Por ser uma ocasião de muita festa, o Carnaval costuma ser a época em que muita gente consome mais bebidas alcoólicas, ato que afeta a saúde da pele. Para mantê-la saudável e com um aspecto bonito e leve, é preciso, além de reduzir o consumo de álcool, se hidratar com muita frequência e fazer refeições leves e balanceadas, com muitas frutas e verduras, principalmente nos dias de mais agitação.