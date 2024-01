Ombreiras para o Carnaval: aprenda a fazer acessório que segue tendência em 2024

Sucesso no Carnaval de 2023, as ombreiras continuam marcando presença no ciclo carnavalesco de 2024. Os acessórios têm como características a mistura de cores e texturas e podem ser o destaque ou o complemento de looks e abadás.

Nas lojas de acessórios e fantasias, as ombreiras têm voado das prateleiras desde o início do Pré-Carnaval. Na loja Nina Bijoux, por exemplo, há modelos com valores entre R$ 59,90 e R$ 89,90, com reposição diária para atender a demanda.

Legenda: Lojas contam com opções de ombreiras, mas também é possível fazer em casa Foto: Kid Júnior

Mas quem quiser economizar na hora de fazer o look carnavalesco pode fazer o acessório em casa com poucos itens. Para ajudar os foliões a planejarem suas fantasias, o Verso conversou com a equipe da loja, que deu dicas de como montar um par de ombreiras festivas que custa por volta de R$ 21,80.

Confira o passo a passo:

Legenda: Lojas já disponibilizam peças de EVA em formatos divertidos para o Carnaval Foto: Kid Júnior

A base das ombreiras pode ser feitas de materiais simples, como EVA colorido. Para montá-la, separe quatro pedaços idênticos no formato que desejar (coração, sol, estrela – a criatividade pode rolar solta). Além do EVA, você irá precisar de tesoura, cola para artesanato, quatro presilhas em formato bico-de-pato e enfeites, como lantejoulas, pompons e apliques.

Legenda: Franjas dão movimento a looks mais simples e abadás Foto: Kid Júnior

Passe cola na parte de dentro do EVA, contornando toda a peça. Depois, aos poucos e com cuidado, vá colando com cola de artesanato a base das franjas, dos pompons ou do item que desejar colocar. Uma dica para evitar que as franjas desfiem na parte que será colada é queimá-las com um isqueiro.

Legenda: Isqueiro deve ser usado com cuidado e rapidez Foto: Kid Júnior

Repita o processo em duas peças e, depois, coloque cola em toda a parte central do EVA, para grudar as peças enfeitadas às duas outras peças de EVA.

Legenda: Base com franjas Foto: Kid Júnior

Depois de esperar 5 minutinhos, cole os apliques no centro do EVA.

Legenda: Depois de aplicado, espere enfeite secar Foto: Kid Júnior

Em seguida, passe cola na parte de cima da presilha bico-de-pato e grude na parte de baixo do EVA. Uma alternativa ao uso da presilha é usar elásticos.

Legenda: Presilhas ajudam a colocar as ombreiras em blusas e abadás Foto: Kid Júnior

Para finalizar, passe cola ao redor do EVA com aplique para colocar as lantejoulas.

Legenda: Etapa final dá ainda mais brilho às ombreiras Foto: Kid Júnior

Lembrando: há uma série de outros itens de decoração para incrementar as suas ombreiras. É só escolher, adaptar o modelo do acessório e curtir o Carnaval!

Legenda: Pompons também fazem sucesso nas ombreiras Foto: Kid Júnior