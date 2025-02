O que faz de “Garota do Momento” ser um fenômeno na teledramaturgia atual?

Quando uma novela reacende a paixão dos brasileiros pela teledramaturgia, sempre é de se comemorar. Ainda mais quando se trata de um folhetim de época tão pensado nos mínimos detalhes para conversar com o Brasil de hoje; e talvez esse seja, justamente, o segredo para o sucesso de Garota do Momento, da Globo.

A dobradinha entre a autora Alessandra Poggi e a diretora Natália Grimberg é mesmo um “chuá”. A dupla consegue nos fazer atravessar o tempo, voltar ao passado e recriar costumes. A propósito, não é a primeira vez que isso acontece. Em 2022, Alessandra e Natália realizaram a novela "Além da Ilusão", protagonizada por Larissa Manoela e Rafael Vitti, ambientada nos anos 40, com um clássico romance proibido, mas repleta de questões que provocam reflexões.

Em Garota do Momento, o tempo é outro. O enredo se passa no final da década de 50 e traz como protagonista Beatriz, uma jovem que acredita ter sido abandonada pela mãe Clarice, que, na verdade, sofreu uma perda de memória sendo enganada pelo marido. Beatriz é uma personagem que gera impactos em todos os núcleos da novela, é uma mocinha forte, destemida e que sabe muito bem os seus direitos.

Com a protagonista, pautas como a ascensão de uma jovem negra como símbolo de beleza são levantadas. Além disso, há outros temas sociais que também chamam atenção, como a relação de amizade entre mulheres, o divórcio e a maternidade solo, a pressão estética e social vivida por meninas, o debate sobre independência financeira de mulheres, personagens LGBTQIAP+ que sofrem com a homofobia, luta racial, machismo e inúmeras outras narrativas que nos aproximam nos anos 1950.

É interessante pensar também que este trabalho não só resgatou uma paixão brasileira dos noveleiros de carteirinha, como tem produzido um novo público, um novo tipo de telespectador: aquele que já não se interessava pelo gênero e hoje usa perfis de redes sociais para expressar suas reações ao ver a novela, que comenta e forma comunidades com conteúdos orgânicos.

A teledramaturgia brasileira é uma parte importantíssima da cultura do nosso país e aqui digo de forma pessoal que tem sido incrível compor o elenco da novela do momento. Sigam assistindo! Está do balacobaco.

