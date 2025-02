Votação para escolher os vencedores do Oscar 2025 termina nesta terça-feira (18)

O prazo para os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood registrarem seus votos para o Oscar 2025 se encerra nesta terça-feira (18), às 22h (horário de Brasília). Com cerca de 10 mil votantes, o processo define os vencedores da principal premiação do cinema mundial, que acontece no dia 2 de março.

A reta final da votação ocorre após a maioria dos prêmios da temporada terem sido entregues. Entre os principais termômetros do Oscar, apenas o SAG Awards, premiação do sindicato dos atores, será realizado depois do encerramento da votação, no próximo domingo (23).

Campanha de Fernanda Torres e ‘Ainda Estou Aqui’ impulsiona chances do Brasil na premiação

Neste ano, a disputa se mantém acirrada, sem favoritos absolutos em várias categorias. O Brasil acompanha a decisão com grande expectativa, já que "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, concorre em três categorias, incluindo "Melhor Filme Internacional".

Publicações especializadas como Variety e Entertainment Weekly apontam para um favoritismo do longa brasileiro na categoria de filme internacional, apesar das derrotas para "Emilia Pérez" no Globo de Ouro, Critics Choice e Bafta. Especialistas acreditam que a forte campanha do filme para o Oscar pode ser decisiva, além das controvérsias envolvendo a atriz Karla Sofía Gascón, que podem impactar o desempenho da produção francesa.

Na disputa de "Melhor Atriz", Demi Moore surge como favorita após conquistar o Globo de Ouro e o Critics Choice, mas Fernanda Torres continua sendo uma forte concorrente. A atriz brasileira tem encantado a imprensa americana e os membros da Academia, podendo surpreender e levar a estatueta. Outra adversária de peso é Mickey Madison, vencedora do Bafta, que também aparece com chances na reta final da premiação.

