'Ainda Estou Aqui' é primeiro filme brasileiro indicado na principal categoria do Oscar

Pela primeira vez na história do Oscar, um filme brasileiro foi indicado à categoria de "Melhor Filme", a mais prestigiada da premiação. "Ainda Estou Aqui", dirigido e produzido por Walter Salles, emocionou os brasileiros ao ser listado na categoria principal, durante o anúncio desta quinta-feira (23).

A obra também recebeu indicações a "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Atriz", pela atuação de Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva.

Na disputa pela estatueta de "Melhor Filme", "Ainda Estou Aqui" enfrentará produções de peso: "Anora", "O Brutalist", "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Duna: Parte 2", "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "A Substância" e "Wicked".

Legenda: 'Ainda Estou Aqui' está concorrendo na categoria de 'Melhor Filme Foto: Divulgação

RETORNO À CATEGORIA "MELHOR FILME INTERNACIONAL"

Esta é a quinta vez que o Brasil disputa o prêmio de "Melhor Filme Internacional" - que já se chamou "Melhor Filme Estrangeiro". Relembre as outras indicações:

Veja também Verso Saiba onde assistir 'Ainda Estou Aqui' nos cinemas de Fortaleza Verso Selton Mello comemora indicações de 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar: 'Entramos para a história'

O Pagador de Promessas

Dirigido e escrito por Anselmo Duarte, "O Pagador de Promessas" foi um marco para o cinema brasileiro ao conquistar a "Palma de Ouro" no Festival de Cannes. Em 1963, o drama representou o Brasil no Oscar na categoria. Apesar do reconhecimento, o prêmio foi para o filme franco-austríaco "Sempre aos Domingos", de Serge Bourguignon.

O Quatrilho

O Brasil só voltou à disputa na mesma categoria 33 anos depois, em 1996, com "O Quatrilho", de Fábio Barreto. Estrelado por Gloria Pires e Patricia Pillar, o filme alcançou visibilidade internacional, mas foi superado, na premiação, pela produção holandesa "A Excêntrica Família de Antonia", de Marleen Gorris.

Legenda: O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (23). Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Que é Isso, Companheiro?

Dois anos depois, em 1998, Bruno Barreto conseguiu repetir o feito do irmão, Fábio Barreto, ao emplacar "O Que é Isso, Companheiro?" entre os indicados. O filme, inspirado no livro homônimo de Fernando Gabeira, contou com nomes como Fernanda Torres e Selton Mello no elenco. Apesar da indicação, a vitória foi novamente da Holanda, com "Caráter", dirigido por Mike van Diem.

Central do Brasil

No ano seguinte, 1999, o Brasil brilhou novamente com "Central do Brasil", de Walter Salles. O filme não só foi indicado a "Melhor Filme Estrangeiro, como a categoria se chamava na época, como rendeu à atriz Fernanda Montenegro a indicação histórica ao Oscar de "Melhor Atriz". No entanto, o drama italiano "A Vida É Bela", de Roberto Benigni, levou ambas as estatuetas.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.