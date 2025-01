Selton Mello comemora indicações de 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar: 'Entramos para a história'

"A vida presta, e muito!". Essa foi a reação de milhares de brasileiros após 'Ainda Estou Aqui' receber 3 indicações ao Oscar. Entre eles, está Selton Mello, parceiro de Fernanda Torres no filme.

"Nosso País precisava desse filme, o mundo todo precisava desse filme", escreveu o ator no Instagram. "Nós entramos para a história. Para sempre ainda estamos aqui. Eunice, Rubens, nós e vocês", finalizou.

Em entrevista à GloboNews, Selton Mello revelou que Fernanda Torres ficou muito emocionada com a indicação. "Ela mal conseguia falar, estava muito emocionada", afirmou.

"Fernanda é uma grande escritora, uma grande atriz, uma mente criativa e rara. Amo a Nanda, a família, a Fernandona, o Fernando Torres, me sinto acolhido e parte da família Torres. Agora mais que nunca. Essa é a beleza da história se repetindo. Dessa vez com uma outra cereja do bolo, com Melhor Filme", afirmou.

"Imagina o que ela está sentindo. Uma vida dedicada à arte. A mãe também, o pai, o Fernando Torres. É um dia histórico. São três indicações ao Oscar, e Melhor Filme é uma indicação rara. Sei lá quando vai acontecer de novo, mas espero que de novo". Selton Mello Ator

História de 'Ainda Estou Aqui'

Na legenda do Instagram, Mello fez referência a Eunice e Rubens Paiva, casal que ele e Fernanda interpretam em "Ainda Estou Aqui". A obra retrata o estranho e doloroso desaparecimento de Rubens nas mãos da ditadura militar, no Rio de Janeiro, em 1971. Ao longo da história, o público acompanha a jornada de Eunice para investigar o sumiço do marido, ao mesmo tempo que precisar criar os filhos à sombra de um dos períodos mais obscuros da história brasileira.

Veja também Verso Atriz de 'Emilia Pérez' fala sobre concorrer com Fernanda Torres no Oscar 2025: 'Tomara' Verso Fernanda Torres é indicada a melhor atriz no Oscar 2025 por 'Ainda Estou Aqui'

O longa-metragem foi baseada no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens. O filme também emocionou os espectadores com a participação de Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, que interpreta Eunice na fase idosa.

Premiações de 'Ainda Estou Aqui'

Um dos grandes sucessos de bilheteria no Brasil em 2024 – e ainda em cartaz –, o filme do diretor Walter Salles já foi visto por mais de 3 milhões de espectadores e é um dos filmes brasileiros mais premiados internacionalmente.

Veja os prêmios que ‘Ainda Estou Aqui’ já recebeu: