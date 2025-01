A atriz Fernanda Torres foi indicada na categoria de “Melhor Atriz” no Oscar 2025 pelo filme “Ainda Estou Aqui”, após semanas de especulação e expectativa do público. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (23), sendo acompanhado e celebrado por diversos brasileiros no perfil oficial do Oscar no YouTube.

Além disso, o filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, foi indicado nas categorias de “Melhor Filme Estrangeiro” e de "Melhor Filme". As indicações começaram a ser divulgadas às 10h30.

Legenda: Fernanda Torres foi indicada na categoria de "Melhor Atriz" do Oscar 2025 Foto: Divulgação

Fernanda Torres concorre com as atrizes Cynthia Erivo (Wicked), Demi Moore (The Substance), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) e Mikey Madison (Anora).

No começo de janeiro, a atriz levou a estatueta do Globo de Ouro de "Melhor Atriz em Filme de Drama" por "Ainda Estou Aqui". Em seu discurso, a atriz se mostrou surpresa, agradeceu à parceria com o diretor Walter Salles e dedicou o prêmio à mãe, a atriz Fernanda Montenegro.

'Ainda Estou Aqui'

O filme “Ainda Estou Aqui” acompanha a família de Eunice Paiva e Rubens Paiva, interpretado no longa por Selton Mello, após o ex-deputado ser levado pelos órgãos de repressão.

A obra foi baseada no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens, e resgata a trajetória de Eunice na luta por reparação após e durante o regime autoritário. O filme também emocionou os espectadores com a participação de Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, que interpreta Eunice na fase idosa.

Um dos grandes sucessos de bilheteria no Brasil em 2024 – e ainda em cartaz –, o filme do diretor Walter Salles já foi visto por mais de 3 milhões de espectadores.