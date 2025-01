Fernanda Montenegro escreve carta aberta para Fernanda Torres e celebra vitória no Globo de Ouro: 'Vivi para ver isso'

A lendária Fernanda Montenegro celebrou a vitória da filha Fernanda Torres na premiação Globo de Ouro 2025. Em carta aberta compartilhada na GloboNews, na tarde desta segunda-feira (6), comemorou a qualidade do trabalho em "Ainda Estou Aqui". "O prêmio da Golden Globe reconhece, pontua, e ilumina essa grande atriz brasileira que é Fernanda Torres. É um fato difícil de se alcançar, eu sei na pele".

Pensando em sua trajetória e na da filha, ela afirma que precisava estar viva para este momento. "Eu nasci no final dos anos 1920. Quis Deus que eu viesse sobrevivendo, que tivesse essa noite de ontem, não porque ganhou um prêmio nos Estados Unidos, mas o que isso representa para a cultura brasileira. (...) Eu vivi para ver isso".

Legenda: Fernanda celebrou a estatueta e dedicou o prêmio à mãe, Fernanda Montenegro Foto: Robyn Beck / AFP

Em seu discurso, Montenegro ainda relembrou os trabalhos de sua filha, destacando a importância de atravessar a "linha do Equador" para contar nossas histórias. "A gente atravessou o (a linha do) Equador, por uma ação pública, levando a vida de Eunice Paiva, a história dessa mulher. E não posso esquecer o Walter Salles, que criou a possibilidade dessa comunhão extraordinária, que deu uma luz imensa a essa travessia do equador para a Nanda e para o Brasil".

"Como artistas criadores, nós somos representantes de uma cultura altamente referencial, mas abaixo da linha do Equador. De vez em quando, nós conseguimos atravessar essa linha e temos o reconhecimento internacional do nosso talento amplo e irrestrito. De pé, vi minha filha comovida e agradecida. Eu aplaudo Fernanda Torres. Bravo, minha filha, bravo. E bravo". Fernanda Montenegro Atriz

Ela ainda fez referência ao conto "A Terceira Margem do Rio", de João Guimarães Rosa, ao falar sobre o Brasil localizado abaixo da linha do Equador. "Nós somos a terceira margem do rio. Como atriz, isso (de chegar em outros locais) é importante. A gente nem deve sair da terceira margem do rio. É uma visão de vida tão ampla e tão disponível diante de outro ser humano que vem e nos assiste em uma comunhão dentro de um humanismo. É inexplicável", afirma.

'Teríamos quem continuasse a profissão'

Ao ser questionada quando foi a primeira vez que percebeu o talento da filha, Montenegro relembrou uma peça que Fernanda Torres fez aos 12 anos. Estava acompanhada ao lado do marido, Fernando Torres, que também era dedicado a arte, quando teve a revelação.

"Ficamos vendo a Nanda, nos abraçamos, chorando, porque os nossos filhos iriam entender o que é uma vocação dessa dimensão, que a gente tem que ir buscar o espectador onde ele está. Fernando e eu percebemos que nós teríamos quem continuasse a profissão".

"Percebemos que ela entenderia às vezes em que a gente não estaria presente, porque tínhamos que ir ao teatro. No fim de semana, sábado e domingo, os filhos não tem escola, mas os pais não estão em casa, porque estão no teatro. Dá um sentimento de culpabilidade, de não estarmos sendo aqueles pais. Mas aí, tanto a Nanda quanto o Cláudio, vem para a nossa área". Fernanda Montenegro Atriz

Montenegro ainda comentou, emocionada, sobre o discurso de Fernanda Torres. "Quando minha filha me oferece o trabalho dela, me vem a cabeça eu e Fernando naquela zona de iluminação no teto. Ela não soube que estivemos lá, tomados pela qualidade daquele talento com 12 anos. Estou muito feliz de ter vivido para isso agora. Continuamos, o palco continua", conclui.

Confira carta aberta na íntegra

"Desde os 12 anos, no grupo O Tablado, de Maria Clara Machado, a Nanda já acontece como ser criativo. Cenicamente, é uma vocacionada desde cedo. No filme Inocência, de 1983, direção de Walter Lima Jr., a atriz se apresenta plenamente. Lembro de algum de seus importantes filmes: 'A Marvada Carne', Andre Coldwell, lembro 'Eu sempre vou te amar', de Arnaldo Jabor, que lhe deu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes de 1986.

Como mãe e filha, ou filha e mãe, fizemos fogo e paixão, Traição, Redenção, direção de Claudio Torres. 'Casa de Areia', direção de Andrucha Waddington, filme de aceitação e premiações internacionais. Tendo como base o teatro, estivemos juntas muitas vezes nos palcos deste país, e em palcos além-fronteiras. Fernanda é comprovadamente escritora e cronista respeitada e lida. Lida.

O prêmio da Golden Globe reconhece, pontua, e ilumina essa grande atriz brasileira que é Fernanda Torres. É um fato difícil de se alcançar, eu sei na pele. Como artistas criadores, nós somos representantes de uma cultura altamente referencial, mas abaixo da linha do Equador. De vez em quando nós conseguimos atravessar essa linha e temos o reconhecimento internacional do nosso talento amplo e irrestrito. De pé, vi minha filha comovida e agradecida.

Eu aplaudo Fernanda Torres. Bravo, minha filha, bravo. E bravo".