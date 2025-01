Circo Kroner volta a Fortaleza com espetáculo internacional

O Internacional Circo Kroner, referência mundial em espetáculos circenses, está de volta a Fortaleza após 25 anos, trazendo toda a magia e encanto do picadeiro. Com origem e referências alemãs, o circo traz uma estrutura moderna e um elenco de mais de 60 artistas. Com duas horas de espetáculo, o show se destaca por sua qualidade e constante reinvenção para todas as idades.

Instalado ao lado do antigo Siará Hall, o circo apresenta uma performance repleta de acrobacias, malabarismos, números de mágica e atrações inéditas, como a trupe de báscula e o globo da morte com cinco motos. Acompanhado por uma banda ao vivo, a interação com as atrações e com o público se torna um diferencial a cada apresentação.

Além disso, o circo conta com uma estrutura de lona exclusiva e única no Brasil, proporcionando conforto e segurança ao público, com ar-condicionado, banheiros de alto padrão, praça de alimentação e estacionamento próprio, garantindo uma experiência exclusiva para toda a família, unindo todo o encanto da arte circense tradicional à tecnologia.

Ao longo dos seus 34 anos, o Circo Kroner soube se adaptar às mudanças e inovações no mundo do entretenimento, mantendo viva a tradição circense milenar. “Nossos valores e princípios estão pautados na relação com o público e a comunidade, buscando proporcionar uma memória afetiva e boas recordações para todos. O circo é um espetáculo feito para toda a família, encantando desde os netinhos até os vovós”, destaca a diretora do empreendimento, Evelyn Kroner.

Os ingressos para o Circo Kroner são vendidos pelo site circokroner.com.br e nas bilheterias do local. Os preços começam a partir de R$ 30, com apresentações de segunda a domingo, com horários variados.

Serviço

Internacional Circo Kroner

Onde: ao lado do Siará Hall (Av. Washington Soares - Edson Queiroz, Fortaleza)

Contato de Whatsapp: (11) 94536-8679

Site: circokroner.com.br