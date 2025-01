Após vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, veja quando indicados ao Oscar serão divulgados

Após a vitória de Fernanda Torres na categoria de "Melhor Atriz em Filme de Drama", no Globo de Ouro 2025, pelo filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Sales, as expectativas quanto à indicação ao Oscar 2025 aumentaram. A premiação, que aconteceu nesse domingo (5), é considerada uma passo importante rumo à estatueta do Oscar.

Na história, apenas duas atrizes vencedoras do Globo de Ouro na categoria na qual Fernanda venceu não foram indicadas à premiação do Oscar. A primeira foi Shirley McLaine, por "Madame Sousatzka" (1988), a segunda foi Kate Winslet, por "Foi Apenas um Sonho" (2008).

No entanto, não é possível dizer que a presença de Fernanda na lista seja uma certeza. A categoria de melhor atriz do Oscar também vem sendo disputada por atrizes como Mikey Madison (Anora), Cynthia Erivo (Wicked), Demi Moore (A Substância), Angelina Jolie (Maria Callas), Nicole Kidman (Babygirl), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) e Marianne Jean Baptiste (Hard Truths), além de Fernanda. Entretanto, apenas cinco poderão ser indicadas.

Quando sairão as indicações ao Oscar 2025?

A lista de indicação ao prêmio do Oscar 2025 será divulgada no dia 17 de janeiro. Os nomes serão divulgados pelas redes sociais. A votação final das categorias começa no da 8 de janeiro e vai até o dia 13. As votações para os prêmios começam no dia 11 de fevereiro e seguem por oito dias. A premiação acontece no dia 2 de março.

Os nomes dos pré-selecionados foram divulgados no dia 17 de dezembro. A lista ainda não é oficial, mas"Ainda Estou Aqui", bem como Fernanda Torres, têm chances de conquistar a vitória.

Significado da indicação (e possível vitória)

Em 1999, Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, foi indicada ao prêmio na categoria "Melhor Atriz", mas acabou perdendo para Gwyneth Paltrow, por "Shakespeare Apaixonado".

Em outubro, a atriz de 95 anos comentou sobre o episódio como parte do especial "Tributo", produzido em homenagem a ela pela TV Globo.

“Jamais pensei que iria levar esse negócio. Mesmo que não pegue a estatueta, aquilo já bota você no noticiário. Eu assisti como se estivesse em uma fantasia. Sabia que não ia levar nada, mas estive lá. Eu sou obediente, às vezes." Fernanda Montenegro, sobre indicação ao Oscar

Para os fãs, a expectativa é de que a história se repita com uma possível indicação de Fernanda Torres ao Oscar 2025, mas dessa vez com a vitória de uma brasileira.

Em coletiva, Torres comentou sobre a possível indicação, reconhecendo as chances, mas dizendo estar satisfeita com o alcance já tomado pela produção.

“Eu acho que o filme tem muita chance de estar entre os estrangeiro. Estamos trabalhando para aparecer em outas categorias, além de filme internacional“, declarou. “Mas o filme já é um acontecimento, ele já está no mundo. Ele é uma porta de entrada para o mundo. Ele é importante por várias questões, mas ele não é a medida de tudo“, completou ela. Fernandas Torres sobre possível indicação ao Oscar 2025.

