Fãs famosos e anônimos comemoram Globo de Ouro de Fernanda Torres; confira

Após a vitória histórica de Fernanda Torres como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025 por "Ainda Estou Aqui", fãs anônimos e famosos de diversas áreas prestaram homenagens à brasileira nas redes sociais.

Em um misto de alegria e celebração, nomes como Selton Mello, parceiro de Fernanda no filme, e Gil do Vigor publicaram as próprias reações ao saberem da conquista. Confira:

No cenário musical, Ivete Sangalo compartilhou mensagens de carinho pela premiação de Fernanda. "Que alegria ver o Brasil ganhando, e quando o motivo é algo tão essencial e importante, como o cinema é para uma nação, fica ainda mais especial", escreveu. A cantora Marisa Monte também prestou homenagens à artista. Veja:

Além do meio artístico, personalidades políticas se manifestaram parabenizando a atriz pela conquista inédita. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que "Fernanda Torres é orgulho do Brasil". A deputada federal Erika Hilton (Psol) comemorou a premiação e relembrou que "A competição não era nada fácil, mas perseverou o cinema brasileiro".

Fãs também se emocionam com a vitória

Nas redes sociais, fãs de Fernanda Torres e do filme "Ainda Estou Aqui" publicaram as celebrações após o anúncio do Globo de Ouro, que foi entregue pelas mãos da atriz veterana Viola Davis.

O público também relembrou a trajetória familiar da atriz na premiação. Há 25 anos, a mãe de Torres, Fernanda Montenegro, estava no Globo de Ouro de 1999 concorrendo à mesma categoria da filha por "Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles, mas não conquistou a estatueta.

Estatueta inédita para o Brasil

É a primeira vez que o Brasil leva a estatueta na categoria de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro. Fernanda Torres concorria com Pamela Anderson ("The Last Showgirl"), Angelina Jolie ("Maria"), Nicole Kidman ("Babygirl"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e Kate Winslet ("Lee").

Na corrida pela premiação, "Ainda Estou Aqui" concorria ao prêmio de "Melhor Filme em Língua Não Inglesa". No entanto, o vencedor foi o francês "Emilia Pérez". Disputavam ainda os longas "Tudo o que Imaginamos como Luz" (Índia); "A Garota da Agulha" (Dinamarca); "The Seed of the Sacred Fig" (Alemanha) e "Vermiglio" (Itália).

O filme de Walter Salles narra os momentos de dor e tensão vividos pela família de Eunice Paiva (Fernanda Torres) durante a Ditadura Militar, após o marido, o ex-deputado Rubens Paiva (vivido por Selton Mello), ser levado pelos órgãos de repressão.