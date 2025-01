Conheça Mariana Lima, primeira escolha de Walter Salles para estrear 'Ainda Estou Aqui' antes de Fernanda Torres

Consagrada internacionalmente com o Globo de Ouro pela atuação em "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres poderia não ter participado do filme. Isso, porque a atriz Mariana Lima era primeira opção do diretor Walter Salles para interpretar Eunice Paiva.

Conhecida pelos papéis em telenovelas, como "O Rei do Gado" (1996), Mariana contou, em entrevista ao jornal O Globo, que foi procurada pelo cineasta e chegou a ver fotos e estudar para a atuação.

No entanto, problemas de saúde a afastaram do projeto. A atriz sofreu um colapso nervoso e estava em meio ao fim do casamento de 25 anos com o ator Enrique Díaz. "Walter achou que eu não ia dar conta. E, realmente, eu não ia", pontuou.

Entre os trabalhos mais recentes, Mariana interpretou Ilana, uma ex-modelo, na produção "Um Lugar ao Sol" (2021), novela escrita por Lícia Manzo.

A atriz também fez outros trabalhos na Globo, como "Mulher" (1998), "Desejos de Mulher" (2002), "Cordel Encantado" (2011) e "Sete Vidas" (2015). Além disso, atuou em filmes como "Olga" (2004), "A Suprema Felicidade" (2010) e "Simonal" (2019).

SEGUNDA OPÇÃO

Fernanda Torres sabia que não tinha sido a primeira opção de Walter Salles para ‘Ainda Estou Aqui’, revelou também em entrevista ao jornal O Globo. "Isso acontece na nossa profissão, e o personagem é de quem faz", comentou.

Na ocasião, ela comparou a situação com o fato de ter recusado o convite para o remake da novela 'Vale Tudo', na qual interpretaria o papel de Odete Roitman. No ano passado, a atriz preferiu não entrar no projeto para se dedicar à campanha do filme na temporada de premiações, como o Oscar.