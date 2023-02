Por onde anda Mariana Lima, atriz que faz Liliana em 'O Rei do Gado'

A atriz Mariana Lima, 50 anos, participou da novela "O Rei do Gado" como Liliana, filha do senador Caxias (Carlos Vereza) e namorada de Marcos (Fábio Assunção). Assim, o trabalho na TV Globo, que durou entre 1996 e 1997, foi a primeira participação dela em telenovelas.

Em 2021, interpretou Ilana, uma ex-modelo, na produção "Um Lugar ao Sol" (2021), novela escrita por Lícia Manzo.

Na novela em reprise no "Vale a Pena Ver de Novo" (TV Globo), Liliana passará por vários desafios. Ela irá se envolver em uma grande mentira para se afastar de Marcos, mas no fim acabará formando uma família com o herdeiro da fazenda.

Relacionamento aberto

A atriz, que é bissexual e chegou a ter relações com mulheres, é casada com o ator Enrique Díaz. No entanto, o relacionamento dos dois é aberto. Em entrevista ao jornal O Globo, detalhou sobre quando os dois viveram em casas separadas.

Mariana Lima Atriz "É um amor profundo, tesão profissional e sexual. Já viajei várias vezes por trabalho, já me apaixonei por outras pessoas. Sempre tive certeza de que nada (poderia) substituir o que eu tinha com ele."

Mariana também fez outros trabalhos na Globo, como "Mulher" (1998), "Desejos de Mulher" (2002), "Cordel Encantado" (2011) e "Sete Vidas" (2015).

Além disso, atuou em filmes como "Olga" (2004), "A Suprema Felicidade" (2010) e "Simonal" (2019).