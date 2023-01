Fábio Assunção, o Marcos de 'O Rei do Gado', está em série que será exibida na Globo; saiba mais

Fábio Assunção, que interpretou Marcos em 'O Rei do Gado' e Humberto na novela 'Todas as Flores', do Globoplay, poderá ser visto, também, no sinal aberto, a partir da próxima terça-feira (31), na TV Globo, quando estrear a série 'Onde Está Meu Coração'.

A produção tem dez capítulos e está disponível para assinantes do streaming da Globo desde 2021. Na trama, Assunção interpreta o médico David, pai da também médica Amanda (Letícia Colin), que sucumbe à dependência química.

"A série pode construir um novo olhar sobre o tema entre as famílias brasileiras, que vivenciam esse problema em silêncio, quase sempre despreparadas, com medo de estigmas e exposições negativas. Ela traz um olhar mais afetivo ao tema e pacifica os julgamentos. Presta um serviço que não merecia ficar restrito. É sofisticada, bem elaborada e dirigida, e ainda que o tema seja duro, tenho certeza que o público irá curtir, pois fala, sobretudo, de amor", diz o ator.

Assista ao trailer

Segundo o jornal Extra, o ator acredita que a série reforça a importância do diálogo nas famílias. "Passar por esse problema tão complexo sem poder contar com os familiares é carregar muita coisa. A opção do usuário normalmente é o encolhimento, esconder sua condição, pois o isolamento é o melhor cenário para o consumo. Acredito que o diálogo é importante, mas se for didático ou punitivo só trará distanciamento", acrescentou o artista, que contribuiu com sua experiência pessoal para a produção.

Atualmente, o ator também está na TV aberta como Marcos em 'O Rei do Gado'.

A série

Escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, a série tem direção artística de Luísa Lima e já rendeu à Letícia Colin uma indicação ao Emmy Internacional como uma das melhores atrizes do mundo, fora dos Estados Unidos.

O elenco conta, também, com Mariana Lima e Daniel Oliveira. A série 'Onde Está Meu Coração' será exibida às terças-feiras, após o 'Big Brother Brasil' 23.