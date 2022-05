Cristiana Oliveira relembra casamento com Fábio Assunção nos anos 90 e diz admirar ator

A atriz Cristiana Oliveira falou sobre o casamento com Fábio Assunção, ainda em 1990, em entrevista ao podcast Papagaio Falante na última quinta-feira (5). No programa, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabello, ela explicou a relação com o galã e disse admirá-lo.

"Ficamos três anos juntos. Fábio era dessa praia da inteligência, da cultura, do questionamento. Sempre foi um cara muito questionador", começou. Ambos vieram do teatro de São Paulo e logo se envolveram. "Ele é um super ator, um cara muito entregue. Eu o admiro muito", disse.

Na época do casamento, Fábio tinha 19 anos e, apesar da relação séria, os dois não se falam mais atualmente. "A gente já perdeu o contato há muito tempo, mas sou uma grande admiradora da trajetória do Fabio. Ele foi um guerreiro. Com tudo o que ele passou na vida, ele está bem, acabou de ter uma filha. É um grande ator", completou.

Fase da carreira

Cristiana também falou sobre outros assuntos durante a participação no podcast, mas não deixou de citar a nova fase da carreira, apostando na literatura.

Agora, em maio, a atriz e empresária irá lançar o livro 'Cristiana Oliveira: versões de uma vida'. No trabalho, ela deve dar detalhes sobre todos os desafios que vivenciou na vida pessoal e profissional.