Com Leticia Colin, Caio Castro aparece nu em cena de novela

O ator Caio Castro apareceu completamente nu em cena do quarto capítulo da novela 'Todas as Flores'. Na trama, o artista, que dá vida a Pablo, surge de costas para a câmera, trocando carícias com a amante Vanessa, interpretada pela atriz Letícia Colin. O folhetim está disponível no Globoplay.

Veja a cena de Caio Castro e Letícia Colin:

Os dois passam o dia em um hotel e ainda aparecem juntos na cama e em uma sala de hidromassagem. No mesmo capítulo, o personagem de Caio Castro revela que o noivo da amante, Rafael, vivido pelo ator Humberto Carrão, teria um caso com a irmã dela, Maíra, papel de Sophie Charlotte.

Novela "Todas as Flores"

A novela, que possui 45 capítulos, seria exibida no horário nobre da Globo, mas foi substituída por “Travessia”. De acordo com a emissora, a primeira fase será disponibilizada até dia 16 de dezembro, com cinco capítulos por semana.

Já a segunda fase da trama será liberada no streaming somente no segundo trimestre de 2023.

Esta é a segunda vez que Caio e Letícia formam um casal nas telinhas. Eles também já viveram um par romântico em "Nos Tempos do Imperador".