Fernanda Lima diz que Rodrigo Hilbert voltou a dividir cama de casal após 3 anos: 'bem juntinhos'

A apresentadora Fernanda Lima, que comanda o programa 'Bem Juntinhos', do GNT, revelou que retomou a rotina e voltou para a cama de casal com o marido Rodrigo Hilbert. Anteriormente, em um dos episódios do programa, ela havia revelado a falta de tempo para o sexo entre os dois por conta dos cuidados com os filhos.

Quando comentado por Fernanda, o assunto virou um dos temas mais comentados nas redes sociais. Segundo ela, o cansaço com a maternidade tinha impedido uma maior frequência de momentos de intimidade com o casal.

"Fato, minha gente: bebê pequeno, final do puerpério, vida corrida. E sei que não tô sozinha nessa, pois fui acolhida por milhares de mulheres. E sim, precisamos conversar ainda mais sobre esse tema, quebrar tabus e valorizar mais a nossa vida real", comentou Fernanda, agora, durante o programa.

Mudança para a mesma cama

Segundo ela, o crescimento da filha e os novos hábitos noturnos mudou a relação entre os dois. Após três anos, os dois voltaram a dormir juntos na mesma cama.

"Tem 7 dias que minha filhota passou a dormir a noite toda (depois explico como), saiu da cama compartilhada e deu a chance do Rodrigo voltar para nossa cama de casal. Ou seja, vida nova de novo depois de 3 anos", explicou.

De forma divertida, Fernanda reforçou que a relação do casal está ótima e eles estão convivendo mais intimamente. "Estou descansada e transando novamente", garantiu.

Fernanda e Rodrigo Hilbert são pais dos gêmeos Francisco e João, de 13 anos, e de Maria Manoela, que completa 3 no dia 27 de outubro. Em 2020, eles renovaram os votos de casamento no sítio da família.