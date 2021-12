O casal de apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert colocou uma mansão à venda em São Paulo (SP). O imóvel, que pertenceu ao ex-jogador Ronaldo Fenômeno até 2019, é avaliado em R$ 25 milhões.

Conforme o jornal Extra, a construção, localizada no bairro Jardim Europa, será vendida em razão de os atuais donos planejarem se mudar para Portugal. Lima e Hilbert desejam morar no país lusitano com os três filhos, os gêmeos João e Francisco, de 13 anos, e a caçula Maria, de dois.

Confira fotos da mansão

A propriedade tem 1.280 metros quadrados (m²), área que abriga piscina, quatro suítes, cinco banheiros e cozinha semi-industrial. No imóvel, ainda há salas amplas e espaço para 11 carros na garagem.

Além de já ter sido posse do ex-craque da Seleção Brasileira de futebol, a mansão também já pertenceu ao ex-piloto de Fórmula 1 Pedro Paulo Diniz. A casa foi vendida a Ronaldo quando o jogador atuava pelo Corinthians e era casado com Bia Anthony.