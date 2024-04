Paolla Oliveira homenageia Diogo Nogueira no aniversário do cantor; veja vídeo

A atriz Paolla Oliveira parabenizou o namorado Diogo Nogueira, que completou 43 anos nesta sexta-feira (26). No Instagram, a artista compartilhou um vídeo com momentos íntimos do casal, ao som da música "À Moda Antiga", do cantor.

"Parabéns com todo meu amor, Diogo Nogueira. Salve sua vida, os caminhos, os momentos e as novas conquistas. 26.04.2024", escreveu a atriz de Justiça 2 na legenda. O casal iniciou o relacionamento em 2021 e passou a morar junto em 2023.

Dono do hit "Pé na Areia", Diogo agradeceu a mensagem da amada. "Eita que caiu um cisco no meu olho! Obrigado, te amo garota!", escreveu.

Em 14 de abril, o cantor também homenageou a atriz em seu aniversário de 42 anos.

"Mais um ciclo se fecha para um novo entrar com muitas novidades e coisas maravilhosas. Tenho orgulho imenso de fazer parte de tudo isso. Só quero estar ao seu lado, sendo seu eterno namorado, seu melhor amigo e brindar sempre todos os nossos momentos e principalmente esse! Parabéns! Te amo", escreveu na época.