Com quem Cida fica em Cheias de Charme? Relembre o que acontece na novela

A novela "Cheias de Charme" está sendo reprisada na TV Globo. A trama narra a trajetória de sucesso e amizade de três empregadas domésticas, sendo uma delas Maria Aparecida (Isabelle Drummond).

Ao longo da trama, a jovem é disputada por Rodinei (Jayme Matarazzo), Conrado (Jônatas Faro) e Elano (Humberto Carrão). Porém, na reta final, somente um deles irá conquistar seu coração.

Após terminar o namoro com Rodinei, Cida se envolve com Conrado. Interesseiro, ele acredita que a amada é filha e herdeira de Ernani Sarmento. Cida mantém a farsa e não revela que na verdade é empregada na mansão do advogado.

Com inveja de Cida, Isadora (Giselle Batista), a caçula dos Sarmento, decide fazer uma amarração para destruir o romance. Ela envia para Conrado uma foto de Cida usando o uniforme de empregada. Então, ele rejeita a moça e termina o namoro.

Já Rodinei não desiste de reconquistar a ex-namorada, mas ela decide ficar com Elano, o irmão de Penha (Taís Araujo). Após o fim do relacionamento de Cida e Conrado, Elano toma coragem e se declara para a amada. No último capítulo da novela, eles se casam.