Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (23)

A novela 'Tieta' desta segunda-feira (23) vai ao ar às 17:00, após 'Um Natal Entre Nós'. Nesse capítulo, Tonha diz que vai continuar usando a roupa que ganhou de Tieta, Zé Esteves rasga a roupa e Tieta discute com ele.

Resumo completo de 'Tieta' desta segunda-feira

Tonha diz que vai continuar usando a roupa que ganhou de Tieta, Zé Esteves rasga a roupa e Tieta discute com ele. Carol não vai à quermesse. Todos reparam na minissaia de Leonora. Ascânio bate no motorista que estava agarrando Leonora e depois diz a ela que acha sua roupa indecente. Ela não concorda e pede a Ascânio que vá embora. Osnar dança com Tieta.

Com outra roupa, Leonora vai até a prefeitura falar com Ascânio. Carmosina fica bêbada, briga com Osnar, rasga a sua blusa e o chama de imoral. Depois, ela chora e pede a Tieta que a leve dali. Carmosina diz a Tieta que está muito envergonhada. Leonora fala para Ascânio que se decepcionou e acha melhor que a amizade deles termine. Carmosina revela para Tieta que é virgem.

Milu entrega um pacote a Marcolino, mas ele acaba esquecendo de levar. Osnar fica chateado e pede para os amigos não falarem mais do que aconteceu com Carmosina. O padre recebe o dinheiro da quermesse, mas não é suficiente para a compra do turíbulo. Osnar abre o coração para Carol e diz que se sente um canalha. Marcolino se dá conta de que esqueceu o pacote na casa de dona Milu e vai buscar.

Na volta, ele passa pela Mulher de Branco, mas não a nota. Jairo sai à procura de Carmosina, que não voltou para casa. Ricardo vai ajudar Jairo na busca. Marcolino ouve um barulho, vai ver o que está acontecendo e é jogado no chão. Ele grita e Tieta pensa que é Carmosina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.