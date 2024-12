Viih Tube e Eliezer detalham susto com doença do caçula: 'fralda com muito sangue'

O casal Viih Tube e Eliezer deu entrevista ao “Fantástico”, exibida no domingo (22), e falaram sobra a doença do filho caçula, Ravi, que foi diagnosticado com enterocolite. Eles explicaram que perceberam que o filho não estava bem ao trocarem uma fralda do bebê, que na época tinha 15 dias de vida.

“Ele teve uma fralda com muito coco e sangue, era muito", relembrou Eliezer. "Liguei pra médica e de início a suspeita foi a doença hemorrágica do recém-nascido, que é falta de vitamina K", contou Viih Tube.

A ex-BBB explicou que Ravi tomou a vitamina, mas a situação não melhorou. “Aí, veio a segunda fralda de coco e não veio no aspecto de borra de café, mas no aspecto de que eles chamam de geleia de framboesa. Era mais vivo o sangue. Entrei em pânico”.

O bebê precisou ser internado para passar por uma bateria de exames, até o diagnóstico sair. A enterocolite é uma inflamação que acontece nos intestinos grosso e delgado e causa dor de barriga, abdômen distendido, vômitos, perda e apetite e febre. No entanto, o único sintoma de Ravi foi sangue na fralda.

O bebê ficou dez dias em jejum e também teve a amamentação suspensa. A suspeita é que a doença tenha sido causada por alergia alimentar. “Pra saber se é alergia a leite de vaca, você tem que fazer um teste oral, teste com as proteínas do leite, com a proteína do ovo. Eu também comi muito ovo quando estava amamentando. Qual é o quadro dele? A gente vai descobrir só quando ele tiver 18 meses pra poder fazer testes”, continuou Viih.

Família comemora alta

Ravi já recebeu alta médica, e agora está se alimentando com fórmula. A influenciadora confessou que ficou triste quando soube que não ia mais amamentar. “No início, eu fiquei bem mal quando soube que não ia amamentar, fiquei triste, mas foram 15 dias que amamentei e foi mágico. Tá ótimo, isso é o menor dos problemas. Estamos em casa”, disse ela.

“É como se tivesse tirado um guindaste das nossas costas", desabafou Eliezer.

O casal, que passou por uma série de problemas nos últimos meses, celebraram que agora poderão passar o Natal bem, com todos os membros da família com saúde. “A gente viveu muitas coisas que ninguém sabe. Minha avó teve AVC, o Eli passou por um cateterismo três dias antes do Ravi nascer. Muita coisa a gente passou”, explicou Viih.

“Teve um funcionário nosso que aproveitou a situação pra desviar dinheiro nosso... Aprendi a orar agora com o Ravi. Vamos ter um Natal em família”, finalizou o ex-BBB.