Eliezer diz que funcionária desviou R$ 15 mil durante internação de Ravi

Eliezer mal se recuperou do susto com a internação do segundo filho com Viih Tube, Ravi, e descobriu que a família foi vítima de um golpe. Ele compartilhou a surpresa em vídeo publicado no Instagram na última terça-feira (17).

Segundo o ex-BBB, uma pessoa responsável pelo financeiro das empresas do casal desviou um total de R$ 15 mil enquanto os dois estavam com a atenção voltada à recuperação do bebê, diagnosticado com enterocolite. Os dois deram um prazo para a devolução do que foi desviado.

Veja também Zoeira Enquete Masterchef Confeitaria: parcial aponta quem é favorito para ganhar a final nesta quinta-feira (19) É Hit Maiara é pedida em casamento no palco da festa de Virginia Fonseca; confira

"Da forma que ela foi fazendo, como ela foi fazendo pequenos valores, talvez nós nunca descobriríamos, mas descobrimos (...) Eu dei um prazo para ela devolver para a gente. Nesses dias que o Ravi ficou internado, ela desviou um valor muito grande", destacou o influenciador.

"Ela sabia que não estávamos acompanhando as transações das empresas - nós temos três empresas. Então, ela aproveitou essa situação toda para desviar dinheiro para a conta pessoal dela", contou o também pai de Lua, no que chamou de “relato 'sobrenatural' dele com Deus”.

Ele explicou que se deu conta do golpe após fazer orações pela saúde do filho, recebendo uma mensagem por meio de uma música gospel: “Numa parte da música fala assim: ‘Eu tiro a sujeira e deixo limpo’. Deus age, não manda recado. E age rápido. Tudo o que Deus promete, ele cumpre.”

A assessoria de Eliezer frisou que, pelo menos por enquanto, a família não pretende levar o caso para a Justiça e prefere resolver internamente.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.