Enquete Masterchef Confeitaria: parcial aponta quem é favorito para ganhar a final nesta quinta-feira (19)

César pode ser o grande vencedor do Masterchef Confeitaria. O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste mostra o confeiteiro como o possível competidor a ganhar a primeira edição do programa da Band.

A enquete conta com mais de 200 votos. Nela, até a manhã desta quinta (19), César vence com 72,1% do total de votos (163), já Luísa, a outra participante a chegar na final, aparece com 27,9% (63).

O público poderá conhecer o grande ganhador do troféu Masterchef Confeitaria às 22h30 desta quinta-feira. Até lá, o leitor ainda pode votar em quem torce para vencer a competição:

inter@

Veja também Zoeira Enquete A Fazenda: parcial aponta favorito do público para ganhar o reality Zoeira Morre influenciadora Fernanda Britto Protocolo, de dicas de etiqueta, aos 64 anos no RJ

Como foi a semifinal

A semifinal do reality foi ao ar na terça-feira (17). Os competidores precisaram incorporar o "espírito da mãe natureza" para impressionar os jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo, Diego Lozano e Henrique Fogaça. Luísa, César, Walkyria e Well trabalharam em um cenário decorado com diversas plantas e flores

A partir dessa inspiração, os confeiteiros tiveram pouco tempo para preparar uma sobremesa que fizessem os jurados se sentirem em uma floresta. Após a avaliação, Luísa foi a primeira a subir no mezanino como a primeira finalista. Para os chefs, o trabalho dela utilizou da técnica para criar uma "explosão de sabores".

Já no derradeiro desafio, os três competidores restantes precisaram preparar um mignardises, conhecidas pelo tamanho em miniatura. Cada um deveria fazer cinco tipos: um macarron, uma tartelete, um petit four, um éclair e uma sachertorte (torta de chocolate de origem austríaca). Dessa vez, César levou a melhor e se juntou a Luísa no Mezanino.