Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (19/12)

Hoje, o céu te convida a se libertar da estagnação e abraçar o fluxo constante da vida. Com a Lua em trígono com Quíron logo pela manhã, a quinta-feira traz uma energia poderosa de cura e conforto para as feridas do passado. É hora de acolher suas dores e permitir que a transformação aconteça.



Se você está disposto a mudar, a sair da mesmice, melhor ainda! O universo conspira a favor daqueles que se jogam na dança da vida. A vida é movimento, e para evoluir, é preciso amadurecer e deixar para trás as expectativas infantis de uma vida perfeita e parada.



Sente-se paralisado? Aproveite a energia vibrante de Vênus em trígono com Júpiter no fim do dia, que te impulsiona a se conectar com seus desejos mais profundos e a se entregar à força irresistível da vida. Permita-se ser levado pela correnteza, confie no fluxo do universo e abrace as mudanças que se apresentarem.



Afirmação do dia: "Eu me liberto da estagnação e me entrego ao fluxo da vida, confiando que o universo me guia para o meu bem maior."

Áries

Com a Lua em Leão iluminando seu setor da criatividade, aproveite este momento para expressar sua individualidade e brilhar intensamente! O trígono entre Vênus e Júpiter te convida a ousar e ir atrás dos seus sonhos com entusiasmo e confiança. Deixe sua marca no mundo,

Touro

A Lua em Leão aquece seu lar e te convida a nutrir suas raízes. É tempo de fortalecer os laços familiares e cultivar o amor e a harmonia em seu ambiente doméstico. Com Vênus e Júpiter em trígono, aproveite para celebrar a vida com as pessoas que ama e desfrutar de momentos de prazer e alegria.

Gêmeos

Sua mente está agitada com a Lua em Leão, geminiano! Aproveite essa energia para se comunicar com clareza e expressar suas ideias com paixão. O trígono entre Vênus e Júpiter facilita o aprendizado e a troca de conhecimentos. Explore novos horizontes e expanda seus horizontes mentais.

Câncer

A Lua em Leão te convida a valorizar seus talentos e reconhecer seu próprio valor, canceriano. Confie em si mesmo e não tenha medo de brilhar! Com Vênus e Júpiter em trígono, sua autoestima está em alta, te impulsionando a buscar o que te faz feliz e a realizar seus desejos.

Leão

A Lua em seu signo te coloca em destaque, leonino! Aproveite para se expressar com autenticidade e contagiar a todos com sua energia radiante. Vênus e Júpiter em trígono te presenteiam com charme e magnetismo, abrindo portas para novas oportunidades e conquistas. Brilhe com toda a sua força!

Virgem

Com a Lua em Leão, sua intuição está aguçada, virginiano. Preste atenção aos seus sonhos e mensagens do seu inconsciente. O trígono entre Vênus e Júpiter te convida a se conectar com sua espiritualidade e buscar o equilíbrio interior. Reserve um tempo para meditar e se reconectar com sua essência.

Libra

A Lua em Leão te inspira a se conectar com seus amigos e compartilhar momentos especiais com pessoas queridas, libriano. Vênus e Júpiter em trígono expandem seus círculos sociais e te presenteiam com novas amizades. Aproveite para cultivar seus relacionamentos e fortalecer os laços afetivos.

Escorpião

A Lua em Leão ilumina sua carreira, escorpiano. É hora de mostrar seus talentos e buscar reconhecimento profissional. Com Vênus e Júpiter em trígono, você atrai oportunidades de sucesso e prosperidade. Aproveite para se destacar e alcançar seus objetivos com determinação e foco.

Sagitário

A Lua em Leão te inspira a explorar novos horizontes e expandir seus conhecimentos, sagitariano. O trígono entre Vênus e Júpiter desperta sua sede por aventura e te convida a viajar e conhecer novas culturas. Aproveite para se aventurar e descobrir novos caminhos.

Capricórnio

A Lua em Leão te convida a mergulhar em suas emoções e se conectar com sua intimidade, capricorniano. O trígono entre Vênus e Júpiter te ajuda a se abrir para a vulnerabilidade e a fortalecer seus laços afetivos. Compartilhe seus sentimentos com quem ama e aprofunde suas relações.

Aquário

A Lua em Leão ilumina seus relacionamentos, aquariano. É tempo de se dedicar aos seus parceiros e fortalecer os laços afetivos. Vênus e Júpiter em trígono trazem harmonia e romantismo para suas relações. Aproveite para expressar seu amor e cultivar a união.

Peixes

A Lua em Leão te convida a cuidar da sua saúde e bem-estar, pisciano. Com Vênus e Júpiter em trígono, você encontra prazer em atividades que te fazem bem e te conectam com seu corpo. Aproveite para se cuidar com carinho e cultivar hábitos saudáveis.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.