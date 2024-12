Celebrando 50 anos de especial de Natal na TV Globo, Roberto Carlos receberá nomes importantes da música brasileira no programa que vai ao ar nesta sexta-feira (20), logo após a novela "Mania de Você". Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Wanderléa, Chitãozinho & Xororó, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat são os artistas convidados da vez.

Além deles, o "RC 50" receberá atrizes famosas da TV Globo para entoar as músicas "Olha" e "Como Vai Você". Sophie Charlotte, Leticia Colin e Dira Paes foram as convidadas deste ano para cantar com o Rei durante o show especial, gravado no Allianz Parque, em São Paulo.

"Todos os encontros com ele são mágicos, como se fossem com uma entidade. Participar de algo musicalmente com ele é uma honra, uma credencial de cavaleiro do rei", explicou Paulo Ricardo no material de divulgação do especial.

Wanderléa, ícone da Jovem Guarda e amiga de longa data de Roberto Carlos, também está entre os convidados da festa. Ao ser questionada sobre uma memória ao lado do Rei, ela não hesitou ao citar a amizade mantida entre ela, Roberto e Erasmo Carlos.

"Infelizmente, Erasmo não estará nessa comemoração de 50 anos aqui na terra, mas lá do céu ele vai estar participando e comemorando junto a esse público tão querido que nos ama tanto há muitos anos", garantiu.

Ao longo do show, o público presente passou, por meio das músicas, pelas diferentes fases da carreira do cantor. O repertório começou com 'Esse cara sou eu' e seguiu com 'É preciso saber viver', 'Detalhes' e 'Quando'.