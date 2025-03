CAPTEI: Carnaval Solidário Agita o Beach Place

O Condomínio Beach Place, na Praia do Japão em Aquiraz, foi o comentário sobre as festas familiares de Carnaval. Na segunda, 3 de março, a folia foi solidária organizada por proprietários.

Transbordando alegria e solidariedade, os moradores e convidados se reuniram na piscina do restaurante do condomínio, todos unidos pelo propósito nobre de arrecadar alimentos para quem mais precisa. E para elevar ainda mais o clima de folia, a cantora Josy Gomes comandou a animação, contagiando a todos com seu repertório vibrante.

Legenda: Josy Gomes Foto: LC Moreira

A festa não apenas celebrou o Carnaval, mas também promoveu um espírito de comunidade e fraternidade, mostrando que a diversão pode andar de mãos dadas com a solidariedade. Uma verdadeira celebração à vida e à união!

Olha só nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Haley de Carvalho e Danielle Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Carla e Rodrigo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Garcia, Luciana Oliveira e Ana Karina Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Michell e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Moura e Flávia Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Carnaval Solidário no Beach Place Foto: LC Moreira

Legenda: Leandro e Aline Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Nogueira e Layza Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Vasques, Livia Medeiros, Gabriel Vasques e Lara Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Alessandra Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Raquel Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota, Layza Albuquerque e Sâmea Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Leitão e Sulamita Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Moacir e Layza Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Brito e Caio Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Vasques, Livia Medeiros, Artur Gomes, Ana Luiza Lobato, Lara Guerra e Augusto Felipe Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Vasques e Lara Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Duarte e Danilo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Vasques e Artur Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Sâmea Castro, Camila Moura, Renata Duarte, Flávia Brito e Marcella Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Matias e Layza Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Régis e Taís Matias Foto: LC Moreira

Legenda: Ulisses e Déborah Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Carnaval Solidário no Beach Place Foto: LC Moreira

Legenda: Raul e Patrícia Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Vasques, Felipe Timbó, Gabriel Vasques e Lucas Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: João Braga e Marcella Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Ilana Arrais, Taís Matias, Germana Frota, Camila Moura, Marcella Salles, Layza Albuquerque e Flávia Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia Sá e Daniel Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Carnaval Solidário no Beach Place Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Elisa Mota e Carlos Baiano Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Nogueira, Guido Dias, Roberto Moura, João Braga, Régis Matias e Michell Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Ana Cláudia Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Mota, Roberto Moura e Caio Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e Roberto Moura Foto: LC Moreira