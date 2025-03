Saiba como será o final de Berta e Sirley na novela 'Mania de Você'

Na reta final de '"Mania de Você", novela das 21h da TV Globo, Sirley (David Junior) fará uma última tentativa de ser perdoado por Berta (Eliane Giardini). Desesperado para reconquistar a milionária, ele se ajoelhará aos pés dela e implorará: "Volta pra mim, por favor”. No entanto, Berta ameaçará chamar a Polícia. Determinado a mostrar o arrependimento, ele deixará um bilhete marcando um encontro na praia. As informações são do site Notícias da TV.

No dia seguinte, após conversar com Fátima (Mariana Santos), Berta decidirá ir ao encontro do ex-marido. Na praia, os dois se reconciliarão com um beijo apaixonado, e Sirley decidirá revelar segredos que podem mudar tudo. Ele contará que Ísis (Mariana Ximenes) tinha um caso com o marinheiro Guga (Allan Souza Lima) e que o assassino do filho de Berta, Henrique (Antonio Saboia), é, na verdade, o pai biológico de Tomás (Paulo Mendes).

Beijos apaixonados na praia

Ao chegar à praia, Berta pensará em desistir, mas Sirley aparecerá de surpresa e a beijará intensamente. Sem resistir, ela retribuirá o beijo. "Berta, eu só queria te falar…", começará ele, mas será interrompido. "Já falou demais. Cada palavra a mais é um beijo a menos", responderá a empresária. Apesar da reconciliação, Berta deixará claro que ainda não sabe se o reencontro marcará um recomeço para os dois.

Revelação que muda tudo

Após o momento de paixão, Sirley revelará a verdade sobre o passado de Ísis: "Tem mais uma coisa que você não sabe... Tão grave quanto tudo isso que você já sabe. Você se lembra do Guga? O marinheiro que trabalhava na sua casa?", começará ele. Um flashback trará cenas do personagem na primeira fase da novela, reforçando a ligação entre ele e Ísis.

Sirley continuará: "A Leidi [Thalita Carauta] conhecia ele. Ela era amante dele. E a Ísis traía o seu filho com ele". Chocada, Berta reagirá: "Não é possível! Então os dois...". Ele confirmará: "Eram amantes. E o Guga... é o pai do Tomás".

A revelação será devastadora para Berta, que, no passado, matou Guga para defender Ísis, sem saber que ele era pai de seu neto. O marinheiro, procurado pela Polícia, havia assassinado Henrique, mas Berta só descobrirá toda a verdade agora.

