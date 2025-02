Autora de 'Vale Tudo', Manuela Dias tem fazenda e produz frutas, legumes e vegetais

A autora Manuela Dias é a responsável pelo remake de “Vale Tudo”, que estreia em março na Globo. Além do trabalho com novelas, ela também possui uma fazenda em São José do Vale do Rio Preto, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, que produz frutas, legumes e vegetais orgânicos.

O imóvel, chamado Fazenda Candeias do Vale, conta com 13 funcionários e tem até um minhocário, sistema em que minhocas transformam restos de alimentos em adubo.

Conforme o jornal O Globo, Manuela sonhava com o empreendimento há décadas, mas só conseguiu estruturar a fazenda há cinco anos. Os funcionários da autora cuidam das plantações e beneficiamentos de produtos. Eles se dividem em várias funções, como agrônomo, agricultor, responsável pela estrutura dos aparelhos e desidratador.

A fazenda tem plantações de itens abobrinha, ameixa, maxixe, couve, alface, banana, tomate, cenoura, ovos, ora-pro-nóbis, funcho, entre outros.

Celebração

Na última semana, Manuela publicou um texto no perfil do Instagram da fazenda celebrando os cinco anos do empreendimento. “Foram cinco anos de muito aprendizado, acertos e erros. Sempre descobrindo novos caminhos. Foi tempo de consolidar nossos objetivos: produzir comida sem veneno, envolvendo bem-estar da equipe, com troca franca com meio ambiente e a comunidade de São José. Ainda temos muito a aprender e a transformar”, escreveu ela, em parte do texto.