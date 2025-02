Fã encontra episódio perdido de 'Chaves' 50 anos depois da exibição original

Um fã peruano encontrou um episódio de "Chaves" de 1974 que estava perdido mundialmente. Intitulado "Seu Madruga Fotógrafo", essa é a primeira versão de outro episódio com o mesmo nome e trama, exibido em 1977 e bastante conhecido pelos brasileiros.

De acordo com o site Fórum Chaves, o material foi descoberto na coleção do colombiano Juan Felipe Gómez, um colecionador de antiguidades. Um membro do fórum, chamado Shambler Casper, achou a fita dentre as coleções de Gómez e divulgou a novidade com outros fãs.

O episódio foi digitalizado e compartilhado com a comunidade, que em pouco tempo notou diferenças e surpresas em comparação com a versão de 1977. Entre elas, está a aparição de Malicha, personagem criada por Roberto Goméz Bolaños como prima da Chiquinha, enquanto a atriz, Maria Antonieta de las Nieves, estava de licença maternidade.

Legenda: Malicha foi interpretada pela atriz mexicana María Luisa Alcalá Foto: Reprodução

Algumas cenas da trama se passam fora da vila, em um parque, onde seu Madruga tenta ganhar uns trocados como fotógrafo. O episódio foi exibido apenas uma vez no México, em 6 de maio de 1974, e nunca foi dublado e transmitido no Brasil.

Como ver o episódio?

Nesta segunda-feira (10), a equipe do Fórum Chaves anunciou que o episódio foi remasterizado e restaurado em alta qualidade, sem o uso de inteligência artificial. Além disso, ele também está disponível para download.

Para ter acesso ao material, basta acessar o site do fórum e clicar em um dos três links para baixar o arquivo. O episódio também pode ser visto na plataforma DailyMotion.

"É uma mostra de que se nós, como fãs, pudemos fazer esse restauro com uma cópia em baixa qualidade, a Televisa e o SBT também podem fazer, com seus recursos financeiros infinitamente superiores que têm à disposição e com acesso às fitas masters, com menos danos", enfatizou a equipe de restauração.

