O influenciador católico Tiba Camargos bateu a cabeça em uma pedra após pular em um rio para resgatar o filho Matias, que se assustou ao não conseguir nadar, no domingo (9). No acidente, ele perdeu os movimentos, mas deu entrada no hospital consciente. As informações foram compartilhadas por Déa Camargos, esposa do comunicador.

"Neste domingo, por volta das 18h Tiba sofreu um acidente ao tentar ajudar nosso filho que assustou por não estar conseguindo nadar porque o tênis que tinha acabado de calçar, ficou pesado pela água, e estando ele num lugar mais fundo, começou a pedir ajuda", explicou Déa.

Ainda na mesma postagem, ela falou sobre o filho. "Matias não afogou, ele somente se assustou, e o pai, ao ouvir os gritos de ajuda do filho, saiu correndo e foi ao seu encontro, pra evitar que afogasse, se jogando na água (justamente por ser bom nadador) mas acertou em cheio uma pedra".

Primeiros socorros

Segundo Deá, no momento do acidente, a família contava com a presença de uma amiga que realizou o primeiro atendimento ao influenciador. "Graças a Deus tinha mais gente perto e estávamos com nossa amiga doutora Juliana Sanchez que orientou os homens nos primeiros procedimentos de socorro".

Continuem rezando, por favor! Me encontro no 6º mês de gestação e desejo muito ter meu esposo saudável e forte de volta em casa. Mas desejamos ainda mais a graça de conseguirmos nos conformar e estar em paz com a Santa e amável Vontade de Deus. Déa Camargos Esposa de Tiba Camargos

Durante a madrugada desta segunda-feira (10), Tibas Camargos foi transferido para Porto Alegre onde será avaliado por um bom cirurgião. "Ele acabou de chegar aos hospital. Graças a Deus ficou estável durante a viagem. Fará alguns exames e então teremos mais notícias".

Quem é Tiba Camargos?

Legenda: Influenciador Tibas Camargos ao lado dos filhos Foto: Reprodução/Instagram

Tiba casou-se em 2010 com Déia e têm seis filhos. Ele é fundador do Movimento Juntos Pela Vida. Tiba graduou-se em Filosofia e foi diretor de dramaturgia, além de apresentador de TV e de rádio.

O casal é missionário há mais de 20 anos e realiza um apostolado em defesa da vida e da família, por palestras formativas e de suas redes sociais.

Pais homeschoolers, criaram diversas aulas sobre a vida familiar e idealizaram o curso “Família forte”, que conta com várias turmas e milhares de alunos.

