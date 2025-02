A atriz e cantora canadense Christy Carlson Romano, 40 — conhecida pela atuação na série do Disney Channel "Even Stevens" — passou por um susto durante a festa de aniversário do marido, Brendan Rooney. No evento, ela levou tiros no rosto em uma "brincadeira", na última sexta-feira (7).

Em publicação no Instagram, ela publicou um vídeo falando sobre o ocorrido, quando o companheiro estava em um espaço de "tiro ao alvo" feito em pratos de cerâmica na festa.

Assista depoimento:

"Ontem foi o aniversário do meu marido e eu o levei para atirar em pombos de argila como presente. Havia outra festa acontecendo e eles atiraram na direção errada, me acertando no rosto. Brendan [marido] imediatamente entrou em ação, me avaliou e me levou às pressas para o hospital. Fui atingida em cinco lugares, um deles estava a menos de 2,5 cm de me atingir diretamente no olho direito", explicou Christy em vídeo.

"Infelizmente, um fragmento ficou alojado atrás do meu olho e é muito arriscado removê-lo cirurgicamente neste momento. Os médicos continuarão me monitorando. Consigo enxergar normalmente até agora", tranquilizou a artista.

Agradecimento aos profissionais de saúde

Em vídeo, Christy ainda agradeceu pelos médicos e enfermeiros que a atenderam: "as pessoas mais incríveis e super-heróis que cuidam de nós em nossos momentos mais desesperadores".

O marido de Christy deixou mensagem em publicação falando da força da esposa: "Você é a mulher mais corajosa, resiliente e durona que já conheci".

"Sou muito grato a você estar viva. Sou muito grata por você ser a mãe dos nossos filhos. Eu não saberia o que fazer sem você. Eu te amo mais do que a própria vida", respondeu Christy. "Deus me salvou para que eu pudesse te dizer para limpar suas latas vazias pela casa. Não sei se rir ajuda", brincou Brendan.