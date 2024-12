A organização do evento Tomorrowland confirmou, nesta terça-feira (17), a retomada da festa no Brasil, em 2025, e ainda divulgou quais serão as datas para realização do evento no Parque Maeda, em Itu (SP).

No anúncio feito pela organização do festival, o público pôde conhecer o tema da próxima edição, que se chama "Life", traduzido como "vida" em português.

O Tomorrowland é um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo e será realizado entre os dias 10 e 12 de outubro de 2025.

Venda de ingressos para Tomorrowland 2025

Para garantir entradas ao festival, é necessário fazer um pré-registro, que estará disponível a partir desta quarta-feira (18), às 10h, no site oficial do evento.

Esta edição vai trazer novidades para os campistas e fãs de música eletrônica, que poderão desfrutar de shows de luzes e palcos místicos, inspirados em elementos da natureza.

Mais informações sobre a venda de ingressos serão divulgadas no dia 25 de fevereiro de 2025.