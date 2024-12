O cearense Well e a confeiteira Walkyria foram os eliminados da semifinal do Masterchef Confeitaria, na noite dessa terça-feira (17). Os dois competiam para uma vaga na final em uma prova com mignardises, mas não superaram o concorrente César e deixaram o programa.

Além de César, Luísa também estará final do reality show por se destacar na primeira prova da noite.

Apesar da frustração, Well disse que a experiência de estar na competição foi "visceral" e que se sente realizado com a oportunidade. "Eu apresentei muito do que eu queria mostrar do meu trabalho. Eu não estou triste com nada. Acho que minha trajetória foi massa no programa", declarou em entrevista à Band.

Natural de Fortaleza, Well também diz que a participação dele no programa foi importante para mostrar aos telespectadores que há outros talentos fora do eixo Rio-São Paulo. "Tem gente muito boa em outros locais do Brasil, principalmente no Nordeste. Eu acho que represento essa galera", celebra.

Já Walkyria afirmou à emissora que o reality superou as expectativas dela e que se sente feliz com o resultado que obteve. "O MasterChef foi além do que eu esperava. Foi além pelo nível da competição, pelo nível dos competidores e pelas provas, que foram muito legais. Só tenho coisas boas para levar daqui", assegurou.

Como foram as provas de terça

No episódio, os competidores precisaram incorporar o "espírito da mãe natureza" para impressionar os jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo, Diego Lozano e Henrique Fogaça. As dicas foram dadas logo na entrada da cozinha, quando Luísa, César, Walkyria e Well encontraram um cenário decorado com diversas plantas e flores

A partir dessa inspiração, os confeiteiros tiveram pouco tempo para preparar uma sobremesa que fizesse os jurados se sentirem em uma floresta. Após a avaliação, Luísa foi a primeira a subir no mezanino como a primeira finalista. Para os chefs, o trabalho dela utilizou técnica para criar uma "explosão de sabores".

Já no derradeiro desafio, os três competidores restantes precisaram preparar um mignardises, doces conhecidas pelo tamanho em miniatura. Cada um deveria fazer cinco tipos: um macarron, uma tartelete, um petit four, um éclair e uma sachertorte (torta de chocolate de origem austríaca).

Dessa vez, César levou a melhor e se juntou a Luísa no mezanino. Os dois irão disputar a final do reality, que será exibida nesta quinta-feira (19), na Band.