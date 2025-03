Atriz Giovanna Lancellotti é chamada de 'primeira-dama' do Carnaval do Rio de Janeiro

A atriz Giovanna Lancellotti está sendo chamada de "primeira-dama" do Carnaval do Rio de Janeiro. Tudo porque ela está noiva de Gabriel David, herdeiro da escola de samba Beija-Flor e presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). A artista, inclusive, desfilou como destaque do carro abre-alas da escola, cargo que antes era da sogra, Fabíola David.

Veja também Tecnologia WhatsApp deixará de funcionar em versões antigas do iPhone e Android; veja quais Zoeira Saiba como será o final de Berta e Sirley na novela 'Mania de Você'

“Ela sabe lidar com o 'cargo'. Não atrapalha, não aparece mais que o Gabriel e está ao lado dele quando é preciso. Não está atrás, mas também não está à frente. Hoje, ele não é mais 'o noivo da atriz famosa'. A Giovanna soube ocupar seu espaço e deixou os holofotes do Carnaval para ele”, disse uma fonte ao Extra, sobre a postura de Giovanna.

A atriz, aliás, tem se dedicado à função. Giovanna bateu ponto na quadra da Azul e Branco todas às quintas-feiras, nos ensaios oficiais. Por lá, ela é queridinha de todos, principalmente dos mais jovens, ainda segundo o Extra.

A artista aprendeu a tocar chocalho e intensificou as aulas de samba, apesar de não precisar sambar lá de cima do carro.

“Desde que comecei a desfilar pela Beija-Flor, eu entendi que o samba-enredo vai muito além do ritmo musical. É fé, resistência, é o trabalho de todo o povo que se une, esperança, emoção", disse em um dos vídeos que gravou para documentar a preparação da escola.

Humilde

Apesar de ser chamada de "primeira-dama", Giovanna já demonstrou que não se deslumbra. “Não me coloco em um pedestal. Eu passei a viver o Carnaval de outra forma porque apoio o trabalho do Gabriel, e a Beija-Flor passou a ser minha família também. A escola ocupa muitas partes da minha vida e tenho muita gratidão”.

No entanto, em 2025, a artista terá que dividir as atenções entre a Beija-Flor, o casamento, que vem sendo organizado pela mãe da atriz e pela sogra, e as gravações de “Dona de mim”, para a qual foi escalada, após sete anos sem fazer novelas.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.