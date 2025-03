O WhatsApp deixará de funcionar em celulares iPhone com versões do iOS anteriores à 15.0 a partir do dia 5 de maio. O mesmo vai acontecer com dispositivos Android que possuem sistemas inferiores à 5.0.

A mudança é comum e prevista anualmente pela Meta, empresa dona do aplicativo de mensagens. O motivo são as constantes atualizações que a plataforma realiza para operar o WhatsApp apenas em dispositivos mais recentes.

"Todos os anos, analisamos quais são os dispositivos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários. É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp", argumenta a Meta, no site oficial do aplicativo.

Porém, antes de encerrar o suporte para aparelhos mais antigos, o WhatsApp envia uma notificação aos usuários orientando que eles atualizem o dispositivo. Caso isso não seja possível, a plataforma recomenda a troca do celular ou tablet, mas também há a opção de fazer um backup, para não perder conversas importantes.

Como verificar versão?