Foguete Starship explode pela segunda vez após lançamento e destroços interrompem tráfego aéreo

A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, realizou nessa quinta-feira (6) o oitavo voo de teste do megafoguete Starship. Apesar do retorno bem-sucedido do propulsor, a nave perdeu contato com a etapa superior pela segunda vez consecutiva.

Em vídeo ao vivo transmitido pela empresa aeroespacial, foi possível observar a parte superior da nave avançando sem controle. O sinal foi perdido minutos depois da decolagem e da separação da etapa de propulsão.

"Posso confirmar que perdemos o contato com a nave. Infelizmente, isso também ocorreu na última vez", disse o funcionário da SpaceX Dan Huot, ao se referir ao voo de teste anterior realizado em janeiro, que causou uma chuva de destroços sobre o Caribe por uma explosão do aparelho.

O Starship, o maior e mais potente foguete do mundo, decolou com sucesso da base da SpaceX em Boca Chica, Texas, pouco depois das 17h30 locais (20h30 em Brasília).

Este era o oitavo voo de teste da missão orbital do aparelho – até agora não tripulado – e o primeiro desde a sua explosão sobre o Caribe.

Apesar da nova perda de contato com a etapa superior do megafoguete, a SpaceX conseguiu fazer o gigante propulsor retornar à torre de lançamento, técnica que a companhia já realizou três vezes.

Cerca de 40 minutos depois da decolagem, a SpaceX encerrou sua transmissão sem que se soubesse o destino da etapa perdida.

Destroços interrompem tráfego aéreo

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou a interrupção de voos para os aeroportos de Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach e Orlando na noite de quinta-feira devido a “detritos espaciais caindo” até 20h ET (22h no horário de Brasília).

A FAA também impediu temporariamente que voos decolassem do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood e do Aeroporto Internacional de Miami.

"Temos muitas medidas em vigor, como áreas de resposta a detritos, onde coordenamos muito de perto com o controle de tráfego aéreo", disse Huot na transmissão ao vivo. "Temos muitas medidas implementadas antes de lançarmos um foguete para garantir que estamos mantendo o público seguro. Elas funcionaram da última vez e estão ativamente em funcionamento agora", finalizou o funcionário da SpaceX .