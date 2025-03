X, antigo Twitter, está fora do ar? Usuários relatam problemas para acessar rede social

Alguns usuários da rede social X, antigo Twitter, enfrentam dificuldades para acessar a plataforma nesta manhã de segunda-feira (10), tanto em dispositivos móveis quanto em computadores. A instabilidade parece ter afetado parte dos internautas, que apontam problemas para realizar login, comentar, compartilhar e postar conteúdos, entre outros.

No Downdetector, que reúne dados sobre o funcionamento de dispositivos virtuais, o gráfico de monitoramento indicou que os problemas começaram próximo das 6h40, atingindo um pico de mais de 3,7 mil reclamações por volta das 6h54. A curva começou a cair para 2,4 mil notificações às 7h09, chegando a somente 67 às 7h22, indicando uma provável normalização do serviço.

"Meu Twitter simplesmente não funciona", escreveu um internauta na sessão de comentários do site de monitoramento. "Twitter/X tá fora do ar ou é o meu que deu ruim? Que ódio", questionou outro. "A página de pesquisa/explorar do twitter não funciona mais, né?", perguntou um terceiro.

Segundo o Downdetector, é comum serem registrados alguns problemas ao longo do dia, porém, a ferramenta comunica um incidente apenas quando o número de relatórios de problemas é significativamente superior ao volume habitual.

