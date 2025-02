WhatsApp colorido? Aplicativo permite mudanças e novos papeis de parede; veja como aplicar

O WhatsApp anunciou, nesta quinta-feira (13), o início da implantação de novos recursos para personalizar papéis de parede e temas de conversas no aplicativo. As novidades devem chegar para todos os usuários nas próximas semanas.

A partir da atualização, será permitido escolher novos temas para as conversas, ampliando o leque de opções para além do atual modelo, que permite apenas a alternância entre claro e escuro.

Segundo o aplicativo, também será possível personalizar os balões de conversa, que no modo padrão é na cor verde. O usuário poderá definir novas cores, podendo escolher temas predefinidos, que alteram tanto os planos de fundo quanto os balões, ou combinar tons de acordo com a preferência.

A plataforma também disponibilizará mais de 30 novas opções de papel de parede. Também será permitido carregar um plano de fundo do rolo da câmera do celular, tornando a tela exclusiva para o usuário.

Legenda: Principais novidades anunciadas pelo WhatsApp nesta quinta-feira (13) Foto: Divulgação

COMO DEIXAR O WHATSAPP COLORIDO

De acordo com o WhatsApp será possível aplicar o mesmo tema a todas as conversas ou personalizar cada uma com temas diferentes. Independente da escolha, os modelos só ficam visíveis para o próprio usuário. Também será possível alterar o tema dos canais.

Para alterar o tema de todas conversas e canais, siga os seguintes passos dentro do aplicativo:

Vá em ‘Configurações’ Entre em ‘Conversas’ Depois clique em ‘Tema padrão de conversa’

Já para personalizar cada conversa individualmente, clique na parte superior do aplicativo – no iOS – ou no menu de três pontos – no Android – e entre em ‘Tema de conversa’.

