O Banco Neon confirmou, nesta quarta-feira (12), que clientes tiveram dados vazados a partir de uma “cópia não autorizada” em um fórum hacker. No entanto, a fintech brasileira negou que mais de 30 milhões de pessoas tenham sido afetadas, como indicavam as primeiras informações sobre o caso.

Uma publicação cibercriminosa dava conta do vazamento de informações sensíveis de mais 30,8 milhões de clientes. Os dados incluíam informações pessoais, como CPF, CNPJ, telefone e nome da mãe, e financeiras, como renda, saldo, situação na Receita Federal, além de fotos de documentos.

Veja também Tecnologia Duolingo morreu? Anúncio de aplicativo viraliza nas redes ao dizer que mascote Duo está morto; entenda Tecnologia WhatsApp pode ser suspenso no Brasil? Juiz de Goiás fixa prazo de 48 horas para a empresa cumprir ordem

Segundo o Neon relatou ao InfoMoney, apenas uma “pequena parcela de clientes” foi afetada, ressaltando que as informações divulgadas não permitiam acessar as contas bancárias, nem realizar transações.

“A Neon está investigando a alegação de vazamento de dados com tentativa de extorsão realizada nesta manhã e, já deletada, em um fórum hacker”, salientou. O banco afirmou, ainda, que as primeiras investigações indicam que os dados apresentados na postagem nas redes sociais “não são factíveis”.

Legenda: Clientes foram informados pelo Banco Neon sobre possível vazamento de dados Foto: Reprodução

Veja a nota do banco Neon na íntegra

"A Neon tomou conhecimento da cópia não autorizada de dados de parte dos seus clientes, os quais não permitem acessar as contas bancárias e tampouco realizar transações. A Neon está investigando a alegação de vazamento de dados com tentativa de extorsão realizada nesta manhã e, já deletada, em um fórum hacker. Afirmamos que nas nossas investigações até o momento, os detalhes de informações apresentados na postagem não são factíveis com as informações obtidas e apuradas pela Neon.

Vale ressaltar que assim que tomamos conhecimento do ocorrido, a Neon adotou as medidas necessárias para cessar quaisquer acessos indevidos e realizar a avaliação do cenário, a fim de possibilitar eventual comunicação às autoridades responsáveis e clientes que possam ter sido afetados. A Neon reforça sua preocupação com a segurança e proteção dos dados dos clientes, que são prioridades absolutas para a empresa."

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.