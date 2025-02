A plataforma de idiomas Duolingo comunicou o falecimento do mascote Duo, que é uma coruja, no começo da tarde desta terça-feira (11). A mensagem afirma que a causa da morte está sendo investigada pelas autoridades e que a plataforma está cooperando plenamente com as operações.

"Para ser honesto, ele provavelmente morreu esperando você fazer sua lição, mas o que sabemos. Sabemos que ele tinha muitos inimigos, mas pedimos gentilmente que você evite compartilhar nos comentários por que o odeia", escreveu na publicação.

Ainda seguindo a brincadeira da "morte" do Duo, a plataforma acrescentou: "Se você quiser compartilhar, inclua também o número do seu cartão de crédito para que possamos inscrevê-lo automaticamente no Duolingo Max em sua memória".

Por fim, acrescentou uma piada com a cantora Dua Lipa. "Agradecemos por você respeitar a privacidade de Dua Lipa neste momento".

Apesar da mudança no ícone, é comum o aplicativo fazer brincadeiras desse tipo. No ano passado, a plataforma apareceu com uma aparência "fragmentada" em dezembro e, em agosto, ele apareceu doente, com olhos vermelhos, coriza e uma expressão abatida.

Confira memes com a 'morte' do Duolingo