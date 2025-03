Sincerão do BBB 25: Com ex-BBB's como jurados e punição para 'pipoqueiros', veja como foi dinâmica nesta segunda (10)

Após a formação do paredão, os brothers e sisters enfrentaram o oitavo Sincerão do Big Brother Brasil (BBB) 25, nesta segunda-feira (10). Mais uma vez, cada participante tem que escolher um adversário para desafiar em um duelo direto no "pipocômetro", apontando "quem merece pagar pelo que fez" e "quem não merece mais estar no BBB 25".

A dinâmica conta com a participação de todos os participantes da "casa mais vigiada do Brasil". Os protagonistas da semana – os emparedados Aline, Vinícius e Thamiris; o líder Maike; e o anjo Joselma – foram responsáveis por abrir a atividade.

No embate, caso não seja bem-sucedido nos argumentos, o jogador recebe o título de “pipoqueiro” e uma consequência negativa. Mas se “mandar bem”, o seu oponente é quem sofre a punição.

A decisão do vencedor de cada duelo ficará a cargo de três ex-participantes do reality show: Anamara (BBB 10); MC Binn (BBB 24) e Sarah Andrade (BBB 21).

Eles são responsáveis por definir as consequências que os participantes vão receber a cada rodada do Sincerão. Os convidados do júri estão assistindo à dinâmica na sala da casa, sem que sejam vistos pelos brothers e sisters.

Legenda: Sarah Andrade, MC Binn e Anamara participam do Sincerão como jurados nesta segunda-feira (10) Foto: Reprodução/TV Globo

Veja duelos do Sincerão do BBB 25

Os brothers e sisters precisaram escolher jogadores como alvos, se dividindo entre acusadores e acusados.

A dinâmica foi dividida a partir dos dois temas. Na primeira rodada, os protagonistas da semana indicaram "quem merece pagar pelo que fez". Na segunda fase, eles apontaram "quem não merece mais estar no BBB 25".

Além das escolhas, cada jogador teve um minuto para justificar o alvo e os acusados tiveram 30 segundos para se defender.

Legenda: Perdedor do duelo recebe bomba de fumaça ou chuva de gosma e pipoca como consequência Foto: Reprodução/TV Globo

1º TEMA

Duelo 1

Acusadora: Aline

Acusada: Thamiris

Vencedora do duelo: Thamiris

Duelo 2

Acusador: Vinícius

Acusada: Thamiris

Vencedor do duelo: Vinícius

Duelo 3

Acusadora: Thamiris

Acusada: Aline

Vencedora do duelo: Aline

Duelo 4

Acusador: Maike

Acusada: Aline

Vencedora do duelo: Aline

Duelo 5

Acusadora: Joselma

Acusada: Thamiris

Vencedora do duelo: Joselma

Duelo 6

Acusadora: Daniele

Acusada: Thamiris

Vencedora do duelo: Thamiris

2º TEMA

Duelo 1

Acusadora: Aline

Acusada: Gracyanne

Vencedora do duelo: Aline

Duelo 2

Acusador: Vinícius

Acusada: Maike

Vencedor do duelo: Vinícius

Duelo 3

Acusadora: Thamiris

Acusada: Vitória

Vencedora do duelo: Vitória

