Que horas começa 'Volta por Cima'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (10)

Jão tenta falar com Madalena sobre o relacionamento deles.

Resumo completo de 'Volta por Cima' desta segunda-feira

Jão tenta falar com Madalena sobre o relacionamento deles. Nando reclama da implicância de Rosana com o irmão. Gerson abandona Gigi em um confronto com outro contraventor. Joyce confessa para Madalena sua paixão por Sebastian. Bernardo critica Yuki por forjar um romance com Sebastian. Silvia se incomoda ao descobrir que Madalena foi com Jão ao cartório.

Rosana confronta Neuza. Nando compra anabolizantes de forma ilícita, sem o conhecimento de Miranda. Silvia vê a troca de olhares entre Madalena e Jão e fica incomodada. Rodolfo se encontra com Ruth. Osmar leva o documento assinado por Violeta para o advogado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.