Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (10)

Resumo completo de 'Tieta' desta segunda-feira

Silvana vai embora. Dário fica furioso ao saber o que é a Brastânio. O coronel reassume a prefeitura para cancelar o plebiscito. Amintas comenta com Osnar que Amorzinho andou lhe perguntando sobre Tieta. Dário fica radiante ao ver uma placa que os meninos acharam no mar. Osnar aconselha Tieta a ter cuidado com Perpétua. Aída e Letícia voltam e Modesto desmaia ao ver Carol com o filho. Tieta tranquiliza Osnar, dizendo que sabe se cuidar. Ascânio avisa ao coronel que vai incitar o povo a exigir o plebiscito. Dário conta aos meninos que precisa achar um papel que está no navio que tinha a placa e os deixa ajudá-lo na busca, se eles guardarem segredo.

Ascânio pede a Rosalvo para comunicar a Mirko que o coronel reassumiu. Bebê chama Timóteo para conversar em seu quarto. Na cama, Ricardo fala de Imaculada e Tieta fica com ciúme. Perpétua sai com a chave da casa de Tieta. Aída afirma a Modesto que só conversou com Carol sobre amenidades. Bebê se insinua para Timóteo e ele a leva para a cama. Mirko não gosta de saber que Ascânio não é mais o prefeito. Perpétua entra na casa de Tieta, mas encontra a porta do quarto trancada. Ela recua e se esconde na sala. Ascânio revela a Leonora que não resolveu nada sobre o divórcio, mas diz que voltará ao Rio. Perpétua vê Tieta sair do quarto e não trancar a porta na volta.

Ela entra no quarto e descobre Ricardo na cama de Tieta. Perpétua continua olhando para o filho, até que Tieta pede que ela reaja. Perpétua começa a gritar que está cega. Bento constata que não houve nada e Tieta dá um calmante à irmã. Cosme descobre o que ela viu e promete contar a todos se Perpétua não recuperar a visão. Cinira vê Timóteo saindo do quarto de Bebê. Leôncio vai até a fazenda procurar Filó. Perpétua acorda sem enxergar. Cinira comenta com Amorzinho o que viu. Perpétua não aceita ir a Aracaju para fazer exames. Helena diz a Mirko que Tieta é uma pessoa muito influente em Santana. Ascânio volta a ser apenas secretário da prefeitura.

O coronel manda avisar a Mirko que só trata dos assuntos da fábrica pessoalmente. Perpétua pede a Tieta o cajado do pai para lhe servir de bengala. Amorzinho e Cinira contam a Perpétua que Timóteo passou a noite com Bebê. Um banco é inaugurado em Santana. Rosalvo revela a Mirko que Tieta usa um nome falso e ele lhe ordena que investigue tudo sobre ela. Leôncio diz a Filó que Imaculada está trabalhando na pensão. Tieta pensa em contar a verdade a Perpétua.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.