Príncipe de Luxemburgo morre aos 22 anos de doença rara

A morte do príncipe de Luxemburgo Frederik, aos 22 anos, foi anunciada, no sábado (8), em um post das redes sociais. Ele era filho mais novo do príncipe Robert de Luxemburgo e da princesa Julie de Nassau, membros da Casa de Nassau, a dinastia governante de Luxemburgo.

Frederik viveu uma infância normal, alternando sua estadia entre cidades como Londres e Genebra, onde estudou em escolas internacionais prestigiadas. No entanto, aos 14 anos, foi diagnosticado com uma doença rara conhecida como POLG, um distúrbio mitocondrial genético que priva as células do corpo de energia, causando disfunção e falência progressiva de múltiplos órgãos. A condição não tem cura e afeta sobretudo o cérebro, os músculos, os nervos e o fígado.

Com a descoberta da doença, a família investiu para criar a Fundação PolG, com o intuito de descobrir a cura da condição de saúde. Mesmo sem um bom prognóstico, Frederik não mudou sua personalidade e decidiu usar a alegria, a positividade e a determinação para se concentrar na conscientização sobre doenças raras.

A noticiada da morte foi dada nas redes sociais da fundação. A principal missão da PolG é financiar projetos de pesquisa que busquem tratamentos eficazes e, eventualmente, uma cura para a doença. A organização também trabalha para disseminar informações para educar. Mesmo com a morte de Frederik, a família reafirmou o compromisso de continuar seu legado por meio da instituição.