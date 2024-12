Influenciador Jacques Vanier revela ser gay: 'Continuo a mesma pessoa'

O influenciador goiano Jacques Vanier, de 32 anos, revelou ser gay em um vídeo publicado no Instagram para seus seis milhões de seguidores, nessa terça-feira (17). Ele ficou famoso ao compartilhar o estilo “agroboy” em seu cotidiano.

“Tinha um ponto que eu não entendia direito e ficava esperando o momento certo para dizer. Tenho algo para dizer do fundo do meu coração. É íntimo e pessoal, mas quero compartilhar, que é sobre minha sexualidade. Não sei o jeito certo de falar. Já namorei com mulher, mas descobri que eu gosto de homem”, começou o criador de conteúdo.

Ele seguiu com o relato emocionado: “Me aceitei no dia que tomei posse de quem que eu sou. E de que isso não muda nada. Eu continuo o mesmo Jaques lá do passado. Continuo gostando da roça. Continuo gostando da minha família. Eu nasci assim.”

Em 2023, Jacques recorreu ao processo de barriga solidária e, assim, realizou o sonho de ser pai. A rotina de cuidados com Luke, de 11 meses, também faz parte de suas postagens atualmente.

“Eu tô fazendo esse vídeo por dois motivos. Pelo Jacques criança, aquele menino que cresceu no interior, morria de medo, não entendia, se culpava, guardava tudo pra si. E também pro maior amor da minha vida, o maior presente que eu ganhei, pro meu filho. Luke, você é tudo pra mim. E se algum dia você se sentir sozinho, como eu me senti, nunca se esqueça que seu pai tá aqui”, acrescentou ele.

“Eu escolhi compartilhar minha verdade com vocês. Ser pai me ensinou a importância de ser quem a gente é. Eu tô feliz. Obrigado por estarem comigo sempre”, uniu Jacques na legenda.

O vídeo já ultrapassa 1,1 milhão de curtidas. Nos comentários, amigos famosos aplaudiram a coragem do influenciador. “Minha admiração cresceu ainda mais depois que você me disse”, comento Gustavo Tubarão. “Que pessoa incrível que você é. Que seu coração esteja leve e em paz”, disseram a dupla Guilherme e Benuto.

