Rihanna assiste a show de Mariah Carey e pede autógrafo no peito: 'Icônico'

Uma noite nada comum no mundinho das divas pop, com direito a uma interação para lá de histórica. Nesta terça-feira (17), Rihanna, de 36 anos, pediu um autógrafo no peito ao ir a um show de uma de suas maiores ídolas, Mariah Carey, de 55 anos, no Barclays Center, localizado no Brooklyn, em Nova York.

A dona de "All I Want For Christmas Is You", maior hit natalino dos últimos anos, agitou milhares de fãs com os hits atemporais. Da plateia, Rihanna, de óculos escuros, batom vermelho e um casaco de pelos, curtia tudinho ao lado do marido, ASAP Rocky. De repente, no meio do show, a veterana desce para cumprimentar Riri, quando a musa de Barbados pede a marca icônica.

"Preciso de um autógrafo! Alguém tem uma caneta marcador? Autografe meu peito. Mariah pode fazer o que ela quiser. Uau, isso é icônico!", disse Rihanna, que continuou, desta vez, no microfone de Mariah, para todo mundo ouvir: "Mariah Carey está autografando meu peito”.

Mariah Carey encerrou sua série de 20 shows da miniturnê de Natal ‘Mariah Carey’s Christmas Time’, sua época do ano mais rentável, o Natal. Ela começou a série de shows no dia 6 de novembro, na Califórnia.

No meio da turnê, a diva se afastou dos palcos para tratar de uma gripe, precisando cancelar três shows - em Pittsburgh, Newark e Belmont.

Ela também passou pelo Brasil, brilhando em apresentações no Rock In Rio e em São Paulo, no último mês de setembro.

No show de ontem, Riri foi flagrada por diversos internautas presentes cantando os maiores sucessos da artista, como em “We Belong Together”, quando estava mais afastada do palco.

