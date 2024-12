Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (18)

A novela 'Tieta' desta quarta-feira (18) vai ao ar às 17:05, após 'Cabocla - Edição Especial'. Nesse capítulo, Tieta enfrenta o pai, que recua quando ela pergunta sobre seus remédios.

Resumo completo de 'Tieta' desta quarta-feira

Tieta enfrenta o pai, que recua quando ela pergunta sobre seus remédios. Tonha revela que sente pena de Zé Esteves. Carol encontra com a família de Modesto na praça. Modesto ameaça sumir com o filho de Carol, se ela for na casa dele. Leonora visita Elisa. Perpétua pede que Ricardo faça tudo que estiver ao seu alcance para agradar Tieta. Ela sugere que ele vá com Tieta à praia. Aída pergunta por Carol na reunião da quermesse e ninguém responde.

Imaculada melhora. Leonora se despede de Ascânio, que vai para Salvador tentar resolver a questão da luz. Tieta, Leonora, Ricardo, Peto e Cosme saem para um passeio no Mangue Seco. Tieta decide construir uma casa no local. Modesto esconde de Aída uma carta que fala de Carol. Carmosina entrega a carta a Leonora. Tieta vê e pede a carta. Leonora entrega a carta que recebeu para Tieta e vai embora triste.

Modesto fala para Aída que a carta anônima era um anúncio de alguma loja. Ele conta para Carol o que aconteceu e pede para que ela pare de sair pela cidade. Tieta dá uma bofetada em Leonora e diz que não entende como a moça pode ter dado o seu endereço para um rapaz que a fez ir para a prisão. Leonora se arrepende e Tieta afirma que vai dar um sumiço na pessoa que enviou a carta. Tieta relembra o seu grande amor.

Ela pede para chamar o doutor Marcolino. Zuleika fala com o padre que quer ajudar na quermesse e ele promete pensar no assunto. Perpétua é contra. Tieta diz a Carmosina que vai começar sua vingança. Depois, ela avisa a todos que vai comprar os terrenos desocupados do Mangue Seco.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.